Майбутнє за ШІ та робототехнікою: які дрони "Дикі Шершні" створюють для ЗСУ (фото)

Крім стандартних FPV-дронів волонтери випускають дрони-бомбери, багатофункціональні БПЛА "Королева Шершнів", безпілотники з ШІ, а також дрони, що виконують функцію ППО.

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Українська команда волонтерів "Дикі Шершні" створює для Сили оборони України безпілотні літальні апарати, які дають змогу військовим виконувати низку завдань. Деталі розробники розповіли в інтерв'ю виданню Euronews.

Повідомляється, що в штаті "Диких Шершнів" близько 25 інженерів, здатних виробляти близько 100 дронів на день. За словами учасників організації, безпілотники допомагають утримувати лінію фронту "і навіть більше".

"Без дронів лінія фронту в Дніпрі чи Запоріжжі значно просунулася б уперед. Дрони можна використовувати для оборонних і наступальних операцій", — сказав член команди Іван.

Українські військові з дронами "Дикі Шершні" Фото: Telegram / Дикі шершні

"Дикі Шершні" випускають різні типи FPV-дронів, зокрема стандартну модель, здатну нести корисне навантаження вагою 1,5-3 кг і розганятися до 160 кілометрів на годину. Ці БПЛА використовуються як камікадзе.

Крім того, компанія виробляє дрони-бомбардувальники, що скидають вибухівку, які можна використовувати багаторазово. Серед них багатофункціональні великі БПЛА "Королева Шершнів", здатні нести до 9,5 кг на відстань до 30 кілометрів. Ці безпілотники також доставляють військовим продовольство та інші вантажі.

"Королева Шершнів" Фото: Скриншот

Важливу роль у сучасній війні також відіграють дрони зі штучним інтелектом (ШІ). За словами волонтерів, деякі з цих безпілотників можуть літати автономно і виявляти цілі на відстані від 300 до 400 метрів. "Дикі Шершні" використовують систему, побудовану на українському мікрокомп'ютері, незалежну від китайських компонентів, яка може відстежувати кілька цілей одночасно, розрізняючи людей та обладнання.

"Залежно від завдання ці дрони можуть вражати цілі за допомогою ручного вибору, попереднього вибору або експериментальних завдань, що робить їх ефективними інструментами для бойових випробувань", — зазначає Іван.

Дрони від "Диких Шершнів" Фото: Telegram / Дикі шершні

Водночас Іван підкреслив, що FPV-дрони зі штучним інтелектом не здатні відрізнити російського солдата від українського, тому цілком імовірно, що в тій чи іншій формі завжди буде задіяний оператор.

Компанія також створює безпілотники, які виконують функцію протиповітряної оборони (ППО). Йдеться про дрони, які можуть вражати інші дрони, як-от російські розвідувальні БПЛА та ударні "Шахеди".

Як зазначає Іван, безпілотники дедалі більше витіснятимуть з поля бою традиційні транспортні засоби. За його словами, війна в Україні показала, що майбутнє за штучним інтелектом і робототехнікою.

Нагадаємо, FPV-безпілотники Сил оборони України активно протистоять таким апаратам, як "Орлан", Zala, SuperCam, які використовуються ЗС РФ на передовій і на тимчасово окупованих територіях. Великим проривом в українському дронобудуванні також стали БПЛА, які зуміли вразити гелікоптер Мі-8 у Курській області.

При цьому в Росії продовжують шукати метод, який виявиться ефективним проти українських зенітних FPV-дронів. Зокрема, окупанти дійшли до того, щоб візуально "маскувати" безпілотників.