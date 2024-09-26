Будущее за ИИ и робототехникой: какие дроны "Дикие Шершни" создают для ВСУ (фото)

Кроме стандартных FPV-дронов волонтеры выпускают дроны-бомберы, многофункциональные БПЛА "Королева Шершней", беспилотники с ИИ, а также дроны, выполняющие функцию ПВО.

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Украинская команда волонтеров "Дикие Шершни" создает для Силы обороны Украины беспилотные летательные аппараты, которые позволяют военным выполнять ряд задач. Детали разработчики рассказали в интервью изданию Euronews.

Сообщается, что в штате "Диких Шершней" около 25 инженеров, способных производить около 100 дронов в день. По словам участников организации, беспилотники помогают удерживать линию фронта "и даже больше".

"Без дронов линия фронта в Днепре или Запорожье значительно продвинулась бы вперед. Дроны можно использовать для оборонительных и наступательных операций", — сказал член команды Иван.

Украинские военные с дронами "Дикие Шершни" Фото: Telegram / Дикі шершні

"Дикие Шершни" выпускают различные типы FPV-дронов, в частности стандартную модель, способную нести полезную нагрузку весом 1,5-3 кг и разгоняться до 160 километров в час. Эти БПЛА используются как камикадзе.

Кроме того, компания производит сбрасывающие взрывчатку дроны-бомбардировщики, которые можно использовать многократно. Среди них многофункциональные крупные БПЛА "Королева Шершней", способные нести до 9,5 кг на расстояние до 30 километров. Эти беспилотники также доставляют военным продовольствие и прочие грузы.

"Королева Шершней" Фото: Скриншот

Важную роль в современной войне также играют дроны с искусственным интеллектом (ИИ). По словам волонтеров, некоторые из этих беспилотников могут летать автономно и выявлять цели на расстоянии от 300 до 400 метров. "Дикие Шершни" используют систему, построенную на украинском микрокомпьютере, независимую от китайских компонентов, которая может отслеживать несколько целей одновременно, различая людей и оборудование.

"В зависимости от задачи эти дроны могут поражать цели посредством ручного выбора, предварительного выбора или экспериментальных задач, что делает их эффективными инструментами для боевых испытаний", — отмечает Иван.

Дроны от "Диких Шершней" Фото: Telegram / Дикі шершні

При этом Иван подчеркнул, что FPV-дроны с искусственным интеллектом не способны отличить российского солдата от украинского, поэтому вполне вероятно, что в той или иной форме всегда будет задействован оператор.

Компания также создает беспилотники, которые выполняют функцию противовоздушной обороны (ПВО). Речь идет о дронах, которые могут поражать другие дроны, такие как российские разведывательные БПЛА и ударные "Шахеды".

Как отмечает Иван, беспилотники будут все больше вытеснять с поля боя традиционные транспортные средства. По его словам, война в Украине показала, что будущее за искусственным интеллектом и робототехникой.

Напомним, FPV-беспилотники Сил обороны Украины активно противостоят таким аппаратам, как "Орлан", Zala, SuperCam, которые используются ВС РФ на передовой и на временно оккупированных территориях. Большим прорывом в украинском дроностроении также стали БПЛА, сумевшие поразить вертолет Ми-8 в Курской области.

При этом в России продолжают искать метод, который окажется эффективным против украинских зенитных FPV-дронов. В частности, оккупанты дошли до того, чтобы визуально "маскировать" беспилотников.