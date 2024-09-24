"Топовый дрон": комбат батальона К2 рассказал о создании "Королевы Шершней" (видео)

По словам Кирилла Вереса, он обратился к разработчикам с просьбой создать "нормальный" беспилотник для среднестатистического бойца ВСУ.

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Украинская команда волонтеров "Дикие Шершни" создала многофункциональный FPV-дрон "Королева Шершней" по запросу командира батальона К-2 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы Вооруженных сил Украины Кирилла Вереса. Детали военный рассказал в интервью на YouTube-канале "Від душі в душу".

Кирилл Верес о "Королеве Шершней" (18:09)

Кирилл Верес отметил, что при возникновении какой-то идеи ее нужно озвучивать или ставить перед специалистами соответствующее задание. По его словам, так были созданы некоторые дроны, которые сейчас становятся лучшими в Украине. К примеру, самый большой украинский FPV-дрон "Королева Шершней" от "Диких Шершней".

Командир батальона К-2 рассказал, что обратился к главе организации с просьбой создать "нормальный дрон", который мог бы использовать среднестатистический военнослужащий Сил обороны Украины. Военный поставил перед разработчиками ТЗ, описал, как этот БПЛА должен выглядеть и со временем его идея была воплощена инженерами.

"Это топовый дрон", — отметил Кирилл Верес.

Защитник также упомянул о том, что через три месяца на рынок выйдет еще один новый дрон. По его словам, беспилотники не должны быть слишком дорогими, чтобы пехота могла в случае необходимости их терять.

Напомним, украинский дрон "Королева Шершней" может сбрасывать взрывчатку на оккупантов, использоваться как камикадзе, нести на себе дроны-камикадзе поменьше, выполнять функцию ретранслятора и дистанционного минировать логистические пути оккупантов.

Позже команда разработчиков "Дикие Шершни" также улучшила свой беспилотник "Королева Шершней", увеличив его грузоподъемность. Теперь дрон может нести боекомплект весом 8,1 килограмма.