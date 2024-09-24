"Топовий дрон": комбат батальйону К2 розповів про створення "Королеви Шершнів" (відео)

За словами Кирила Вереса, він звернувся до розробників із проханням створити "нормальний" безпілотник для середньостатистичного бійця ЗСУ.

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Українська команда волонтерів "Дикі Шершні" створила багатофункціональний FPV-дрон "Королева Шершнів" за запитом командира батальйону К-2 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи Збройних сил України Кирила Вереса. Деталі військовий розповів в інтерв'ю на YouTube-каналі "Від душі в душу".

Кирило Верес про "Королеву Шершнів" (18:09)

Кирило Верес зазначив, що після виникнення якоїсь ідеї її потрібно озвучувати або ставити перед фахівцями відповідне завдання. За його словами, так були створені деякі дрони, які зараз стають кращими в Україні. Наприклад, найбільший український FPV-дрон "Королева Шершнів" від "Диких Шершнів".

Командир батальйону К-2 розповів, що звернувся до голови організації з проханням створити "нормальний дрон", який міг би використовувати середньостатистичний військовослужбовець Сил оборони України. Військовий поставив перед розробниками ТЗ, описав, який вигляд повинен мати цей БПЛА, і згодом його ідея була втілена інженерами.

"Це топовий дрон", — зазначив Кирило Верес.

Захисник також згадав про те, що через три місяці на ринок вийде ще один новий дрон. За його словами, безпілотники не мають бути надто дорогими, щоб піхота могла в разі потреби їх втрачати.

Нагадаємо, український дрон "Королева Шершнів" може скидати вибухівку на окупантів, використовуватися як камікадзе, нести на собі дрони-камікадзе трохи меншого розміру, виконувати функцію ретранслятора і дистанційного мінувати логістичні шляхи окупантів.

Пізніше команда розробників "Дикі Шершні" також поліпшила свій безпілотник "Королева Шершнів", збільшивши його вантажопідйомність. Тепер дрон може нести боєкомплект вагою 8,1 кілограма.