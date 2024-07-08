Українська "Королева Шершнів" стала ще небезпечнішою для ЗС РФ: як поліпшили дрон (відео)

Ударний безпілотник тепер може скидати на техніку, бліндажі та живу силу російських окупантів ще більше вибухівки.

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Команда розробників "Дикі Шершні" поліпшила свій безпілотний літальний апарат "Дикі Шершні", збільшивши його вантажопідйомність. Про це йдеться в офіційному Telegram-каналі виробника.

Повідомляється, що "Королева Шершнів" тепер може нести боєкомплект вагою 8.1 кілограм. Раніше ударний безпілотник міг скидати на окупантів до 6 кілограмів вибухівки. Розробники також опублікували кадри випробувань поліпшеного дрона.

"Прокачали потужності "Королеви Шершнів", — йдеться у підписі до відео.

Випробування поліпшеного БПЛА "Королева Шершнів"

Що відомо про "Королеву Шершнів"

Уперше про безпілотний апарат "Королева Шершнів" розробники згадали в березні 2024 року. Повідомлялося, що дрон може переносити FPV-дрони та бути для них ретранслятором сигналу. Також повідомлялося про інші функції, які тримали в таємниці.

"Дикі Шершні" вперше показали "Королеву Шершнів"

Пізніше розробники опублікували відео, на якому військовослужбовці підрозділу BULAVA знищують бліндажі ЗС РФ дроном "Королева Шершнів". Виробник підкреслив, що військові отримали першу партію нових безпілотників, які здатні скидати на ворожі позиції 6 кілограмів вибухівки.

Бойове випробування БПЛА "Королева Шершнів"

У червні "Дикі Шершні" також повідомили, що бійці підрозділу BULAVA знищили колону техніки російських окупантів, зокрема завдяки "Королеві Шершнів". Великий БПЛА зупинив російську колону, після чого дрони-бомбардувальники добили техніку окупантів скиданнями боєприпасів.