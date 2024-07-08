Украинская "Королева Шершней" стала еще опаснее для ВС РФ: как улучшили дрон (видео)

Ударный беспилотник теперь может сбрасывать на технику, блиндажи и живую силу российских оккупантов еще больше взрывчатки.

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Команда разработчиков "Дикие Шершни" улучшила свой беспилотный летательный аппарат "Дикие Шершни", увеличив его грузоподъемность. Об этом говорится в официальном Telegram-канале производителя.

Сообщается, что "Королева Шершней" теперь может нести боекомплект весом 8.1 килограмм. Ранее ударный беспилотник мог сбрасывать на оккупантов до 6 килограмм взрывчатки. Разработчики также опубликовали кадры испытаний улучшенного дрона.

"Прокачали мощности "Королевы Шершней", — говорится в подписи к видео.

Испытания улучшенного БПЛА "Королева Шершней"

Что известно о "Королеве Шершней"

Впервые о беспилотном аппарате "Королева Шершней" разработчики упомянули в марте 2024 года. Сообщалось, что дрон может переносить FPV-дроны и быть для них ретранслятором сигнала. Также сообщалось о других функциях, которые держали в тайне.

"Дикие Шершни" впервые показали "Королеву Шершней"

Позже разработчики опубликовали видео, на котором военнослужащие подразделения BULAVA уничтожают блиндажи ВС РФ дроном "Королева Шершней". Производитель подчеркнул, что военные получили первую партию новых беспилотников, которые способны сбрасывать на вражеские позиции 6 килограмм взрывчатки.

Боевое испытание БПЛА "Королева Шершней"

В июне "Дикие Шершни" также сообщили, что бойцы подразделения BULAVA уничтожили колону техники российских оккупантов, в частности благодаря "Королеве Шершней". Крупный БПЛА остановил российскую колону, после чего дроны-бомбардировщики добили технику оккупантов сбросами боеприпасов.