Удвічі швидше, ніж DJI Mavic: що відомо про український дрон-розвідник Yautja

За словами виробника, український БПЛА Yautja перевершує DJI Mavic за кількома пунктами і майже не використовує китайських компонентів.

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Українська компанія Rise Technologies розробляє розвідувальний безпілотник Yautja RSD, який позиціонується як альтернатива китайським дронам DJI Mavic і Autel. Про особливості нового БПЛА розповів представник Rise Technologies порталу dev.ua.

Як зазначають у компанії, основні розвідувальні дрони на фронті сьогодні — це DJI та Autel. Оскільки ці китайські БПЛА розроблені для цивільного використання, вони не можуть протистояти засобам РЕБ, а також не мають захищеного зв'язку.

"Ми повинні позбутися залежності від Китаю, бути незалежними як у технологіях, так і у виробництві. Тому ми прийняли рішення створити повністю український продукт, позбавлений китайських вузлів, компонентів", — заявив представник Rise Technologies.

Повідомляється, що новий безпілотник Yautja має захищений зв'язок і може літати понад годину. Тактичний радіус становить 47 км, тоді як у Mavic є обмеження у 20 км. Заряду батареї вистачає на те, щоб подолати 40 км, провести розвідку і повернутися назад. Крім того, однією з цілей розробників було зробити дрон швидким.

"Якщо "Мавік" витрачає на кілометр одну хвилину, то наш дрон рухається вдвічі швидше. Відповідно, час на виконання бойового завдання зменшиться", — наголосив представник компанії.

Технічні характеристики дрона Yautja:

габарити в складеному форматі — 340×425×270 мм.

час у повітрі — 62 хв;

крейсерська швидкість — 110 км/год;

максимальна висота — 3000 м;

тактичний радіус — 47 км.

Одна з важливих переваг нового БПЛА — мінімальне використання китайських компонентів. Єдиний китайський модуль — це камера, проте в майбутньому виробник має намір від нього відмовитися.

"Є коаліція держав, яка підтримує Україну, і ми отримуємо компоненти від постачальників, які є юридичними особами в цих державах. Це переважно американське виробництво: Texas Instruments, Analog Devices тощо", — уточнили Rise Technologies.

На сьогодні дрон Yautaj перебуває на етапі прототипування. Коштуватиме український безпілотник приблизно, як DJI Mavic 3T — близько 186 000 гривень.

Нагадаємо, українська компанія Frontline представила на DefenceTech Valley від Brave1 розвідувальний безпілотник ZOOM, який у перспективі може стати доповненням, навіть заміною китайським дронам DJI Mavic.