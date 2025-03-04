Вдвое быстрее, чем DJI Mavic: что известно об украинском дроне-разведчике Yautja

По словам производителя, украинский БПЛА Yautja превосходит DJI Mavic по нескольким пунктам и почти не использует китайских компонентов.

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Украинская компания Rise Technologies разрабатывает разведывательный беспилотник Yautja RSD, который позиционируется как альтернатива китайским дронам DJI Mavic и Autel. Об особенностях нового БПЛА рассказал представитель Rise Technologies порталу dev.ua.

Как отмечают в компании, основные разведывательные дроны на фронте сегодня – это DJI и Autel. Поскольку эти китайские БПЛА разработаны для гражданского использования, они не могут противостоять средствам РЭБ, а также не имеют защищенной связи.

"Мы должны избавиться от зависимости от Китая, быть независимыми как в технологиях, так и в производстве. Поэтому мы приняли решение создать полностью украинский продукт, лишенный китайских узлов, компонентов", — заявил представитель Rise Technologies.

Сообщается, что новый беспилотник Yautja имеет защищенную связь и может летать более часа. Тактический радиус составляет 47 км, тогда как у Mavic есть ограничение в 20 км. Заряда батареи хватает на то, чтобы преодолеть 40 км, провести разведку и вернуться назад. Кроме того, одной из целей разработчиков было сделать дрон быстрым.

"Если "Мавик" тратит на километр одну минуту, то наш дрон двигается вдвое быстрее. Соответственно, время на выполнение боевой задачи уменьшится", — подчеркнул представитель компании.

Технические характеристики дрона Yautja:

габариты в сложенном формате – 340×425×270 мм.

время в воздухе — 62 мин;

крейсерская скорость – 110 км/ч;

максимальная высота – 3000 м;

тактический радиус — 47 км.

Одно из важных преимуществ нового БПЛА – минимальное использование китайских компонентов. Единственный китайский модуль – это камера, однако в будущем производитель намерен от него отказаться.

"Есть коалиция государств, которая поддерживает Украину и мы получаем компоненты от поставщиков, являющихся юридическими лицами в этих государствах. Это преимущественно американское производство: Texas Instruments, Analog Devices и так далее", — уточнили Rise Technologies.

На сегодняшний день дрон Yautaj находится на этапе прототипирования. Стоить украинский беспилотник будет примерно, как DJI Mavic 3T – около 186 000 гривен.

Напомним, украинская компания Frontline представила на DefenceTech Valley от Brave1 разведывательный беспилотник ZOOM, который в перспективе может стать дополнением, даже заменой китайским дронам DJI Mavic.