В Украине представили дрон ZOOM на замену DJI Mavic: что о нем известно (фото)

Беспилотник ZOOM может вести разведку в условиях действия РЭБ и удерживать свою позицию без GPS, утверждает производитель.

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Украинская компания Frontline представила на DefenceTech Valley от Brave1 разведывательный беспилотник ZOOM, который в перспективе может стать дополнением, даже заменой китайским дронам DJI Mavic. Об этом пишет "Милитарный" со ссылкой на пресс-релиз компании.

Сообщается, что ZOOM является частью беспилотного комплекса, в который также входит наземная антенна и пункт управления. Этот БПЛА, как и другие аппараты компании Frontline, изготовлен на базе собственной платформы связи для управления и видеопередачи "Герц".

БПЛА ZOOM Фото: Frontline

По словам производителя, оператор дрона ZOOM может вести разведку в условиях сильного радиоэлектронного противодействия и сохранять управляемость беспилотником. Заявленное время полета — 40 минут, тактический радиус действия – до 15 км.

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"Наша платформа обеспечивает связь с дроном сразу в двух диапазонах с ППРЧ на полосе шириной 225 МГЦ. Также система настроена таким образом, что за секунду дрона передается в четыре раза больше пакетов управления, чем ему нужно. "Под капотом" платформы скрыты еще много сюрпризов, которые должны предоставить нашим военным реальное преимущество на поле боя", — рассказал соучредитель и технический директор Frontline Павел Косолапкин.

Камера БПЛА ZOOM Фото: Frontline

В БПЛА также реализована наиболее запрашиваемая функция от пилотов – удержание своей позиции без GPS. На борту дрона установлен модуль визуальной навигации, позволяющий зависать над местностью и удерживать точку без помощи оператора. ZOOM может "зависать" на высоте 200 метров с максимальной погрешностью 5 м, при скорости ветра свыше 10 м/с.

На данный момент ZOOM завершает кодификацию и готовится к массовому производству для передачи Силам обороны Украины. Стоимость БПЛА не упоминается, однако по данным портала, она будет соизмерима с ценой DJI Mavic.

Пульт управления ZOOM Фото: Frontline

Напомним, официально Китай против того, чтобы в российско-украинской войне использовались дроны китайского производства, однако Украина находит возможности приобретать беспилотники DJI Mavic для ВСУ.

Также сообщалось, что с января по сентябрь 2024 года Минобороны кодифицировало и разрешили для использования в Силах обороны Украины более 140 отечественных беспилотных авиационных комплексов.