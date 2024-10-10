Минобороны в 2024 году разрешило к эксплуатации в ВСУ более 140 новых образцов БПЛА

В Украине производят беспилотные комплексы по широкой номенклатуре. Из всех беспилотников, разрешенных для использования в Силах обороны, почти половина была кодифицирована только в течение третьего квартала.

Related video

С января по сентябрь 2024 года в Украине кодифицировали и разрешили для использования в Силах обороны более 140 отечественных беспилотных авиационных комплексов (БпАК). Об этом сообщает Минобороны.

Также разрешение для работы получили 33 наземных роботизированных комплексов (НРК) украинского производства.

Начальник Главного управления обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники полковник Владимир Рочняк отметил, что украинские оружейники быстро реагируют на потребности фронта, ведь на поле боя роль беспилотных систем стремительно растет.

Производители военной техники активно развивают производство авиационных БПЛА различного назначения — камикадзе, бомберы, разведчики, корректировщики и разного по типу, то есть как самолетного, так и коптерного. По дальности производимые дроны также делятся на тактические, оперативные и стратегические.

Наземные роботизированные комплексы, в свою очередь, выполняют широкий спектр задач: ударные, разведывательные, логистические, эвакуационные, инженерные и тому подобное.

Среди разрешенных для использования в Силах обороны Украины есть беспилотные комплексы, устойчивые к РЭБу, радиопрозрачные, малошумные, с системами донаведения и самоуничтожения и т.д., добавил Владимир Рочняк.

Он отметил, что из всех беспилотников, разрешенных для использования в этом году, более 40% было кодифицировано в течение третьего квартала, что говорит об оживлении оружейного производства.

В 2023 году было кодифицировано 60 БпАК и 9 НРК отечественного производства.

Напомним, в начале октября эксперты американского Института изучения войны (ISW) отмечали, что Украина хоть и наращивает производство оружия, военной техники и дронов, однако все еще нуждается в значительной западной помощи в противостоянии российской агрессии.

В эксклюзивном интервью Фокусу гендиректор "Украинской бронетехники" Владислав Бельбас сообщил, что бронеавтомобиль "Варта-2" в следующем году пойдет в серийное производство. Машина на 3 тонны легче предшественника, при этом она имеет больший уровень защиты.