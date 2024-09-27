На бронеавтомобиле "Варта-2" установлены системы радиоэлектронной борьбы, чего нет ни в какой из техники, поставляемой Украине.

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Бронеавтомобиль "Варта-2" в следующем году пойдет в серийное производство. Последние 2 месяца проходят испытания, затем кодификация, и в 2025 году начнется серийный выпуск. Об этом гендиректор "Украинской бронетехники" Владислав Бельбас сообщил в эксклюзивном интервью Фокусу.

Как известно, до 2020 года бронеавтомобиль "Варта" поставлялась силовым ведомствам.

Недавно боевая бронированная колесная машина "Варта-2", была представила на Международной выставке оборонной промышленности MSPO 2024 в Кельце, Польша, причем, она была разработана всего за полгода.

Бельбас рассказал, чем отличается "Варта-2" от ее предшественников и какие особенности есть у этой машины.

Владислав Бельбас о бронеавтомобиле "Варта-2"

"Модель "Варта-2" разработана на базе современного шасси, которое разработано под наше техническое задание, под наши требования, с учетом того опыта боевых действий, который есть уже сейчас", — сказал он.

По его словам, это автомобиль без рамы — детали и элементы подвески крепятся сразу к кузову, что облегчает конструкцию автомобиля.

Также важным является тот факт, что эта машина на 3 тонны легче предшественника, при этом она имеет больший уровень защиты — противоминный уровень защиты STANAG 3a/3b.

"Это очень значительный уровень, машина обеспечивает защиту от близкого обстрела бронебойными патронами калибра 7,62х51, а также подрывов на 8 кг тротила", — добавил директор "Украинской бронетехники".

Он также отметил, что современные условия ведения боя требуют от машины скорости.

"То есть не важно, насколько вы защищены, если у врага fpv-дроны, которые уничтожают даже Abrams. Наш автомобиль развивает скорость 110 км в час. Мы сразу разрабатывали машину с установкой систем радиоэлектронной борьбы, чего в принципе нет ни у кого на данный момент из той техники, которая поставляется в Украину", — добавил Бельбас.

Ранее Фокус писал, что для Украины насущный вопрос — производство артиллерийских выстрелов, о чем руководитель "Украинской бронетехника" Бельбас сообщил в кулуарах первого ежегодного "Саммита Свободы США-Украина" в Вашингтоне.

Напомним, что производителям оружия замораживают оборотные средства. В связи с курсом валюты в связи с резким ростом курса иностранной валюты, предприятия сталкиваются с тем, что расчетная стоимость по контракту существенно отличается от реальной.