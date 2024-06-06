Системы ПВО и артиллерийские выстрелы в топе насущной необходимости, — гендиректор "Украинской бронетехники" Бельбас на форуме в США

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"Средства противовоздушной обороны, артиллерия и третье — все остальное", — подчеркнул Владислав Бельбас, отвечая на вопрос о топ-3 самых насущных вооружений в кулуарах первого ежегодного "Саммита Свободы США-Украина", проходящего в Вашингтоне и соорганизатором которого является Национальная ассоциация предприятий оборонной промышленности Украины (NAUDI), передают Українські новини.

Обсуждая вопросы сотрудничества и взаимодействия в производстве оборонной продукции между украинскими и американскими компаниями, он отметил, что насущный вопрос — это производство артиллерийских выстрелов. "В Украине нет порохов, американцы не имеют технологии производства советских порохов".

"В порохе важна энергия, которую он дает, скорость горения. Его можно подобрать из, например, американского пороха, но это определенная опытно-конструкторская работа. Возможно идти в направлениях освоения производства, но это разные технологии: советского образца и натовского".