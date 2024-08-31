Производителям оружия замораживают оборотные средства в связи с курсом валют, — Украинская бронетехника

Производителям вооружения замораживают значительные оборотные средства в связи с курсом валют. Об этом заявил гендиректор "Украинской бронетехники" Владислав Бельбас.

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В связи с резким ростом курса иностранной валюты, предприятия сталкиваются с тем, что расчетная стоимость по контракту существенно отличается от реальной. Расчет стоимости изделий по контракту несколько месяцев назад сделано на одним курсом, скажем 42 гривны за евро, в на сегодня евро уже 46 гривен. Замораживаются десятки миллионов оборотных средств, которые должны были бы пойти на развитие, — утверждает гендиректор "Украинской бронетехники" — производителя бронемашин, минометов и боеприпасов.

Указывает Бельбас и на отсутствие долговременного планирования: "Тема долгосрочных контрактов для оборонки — это лишь пиар. По состоянию на сегодня нет никаких признаков, что кто-то собирается запускать этот механизм. Ведь для того, чтобы долговременные контракты заработали, необходимо вносить изменения в законодательство и нормативные акты. Эти изменения сейчас даже не обсуждаются".