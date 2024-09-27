На бронеавтомобілі "Варта-2" встановлено системи радіоелектронної боротьби, чого немає ні в якій із техніки, що постачається Україні.

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Бронеавтомобіль "Варта-2" наступного року піде у серійне виробництво. Останні 2 місяці проходять випробування, потім кодифікація, і в 2025 році почнеться серійний випуск. Про це гендиректор "Української бронетехніки" Владислав Бельбас повідомив у ексклюзивному інтерв'ю Фокусу.

Як відомо, до 2020 року бронеавтомобіль "Варта" постачався силовим відомствам.

Нещодавно бойова броньована колісна машина "Варта-2" була представила на Міжнародній виставці оборонної промисловості MSPO 2024 у Кельце, Польща, причому, вона була розроблена всього за пів року.

Бельбас розповів, чим відрізняється "Варта-2" від її попередників та які особливості є цієї машини.

Владислав Бельбас про бронеавтомобіль "Варта-2"

"Модель "Варта-2" розроблена на базі сучасного шасі, яке розроблене під наше технічне завдання, під наші вимоги, з урахуванням того досвіду бойових дій, який є вже зараз", — сказав він.

За його словами, це автомобіль без рами — деталі та елементи підвіски кріпляться одразу до кузова, що полегшує конструкцію автомобіля.

Також важливим є той факт, що ця машина на 3 тонни легша за попередника, при цьому вона має більший рівень захисту — протимінний рівень захисту STANAG 3a/3b

"Це дуже значний рівень, машина забезпечує захист від близького обстрілу бронебійними патронами калібру 7,62х51, а також підривів на 8 кг тротилу", — додав директор "Української бронетехніки".

Він також наголосив, що сучасні умови ведення бою вимагають від машини швидкості.

"Тобто не важливо, наскільки ви захищені, якщо у ворога fpv-дрони, які знищують навіть Abrams. Наш автомобіль розвиває швидкість 110 км на годину. Ми одразу розробляли машину із встановленням систем радіоелектронної боротьби, чого в принципі немає ні в кого на цей момент із тієї техніки, яка постачається в Україну", — додав Бельбас.

Раніше Фокус писав, що для України нагальне питання — виробництво артилерійських пострілів, про що керівник "Української бронетехніка" Бельбас повідомив в кулуарах першого щорічного "Саміту Свободи США-Україна" у Вашингтоні.

Нагадаємо, що виробникам зброї заморожують обігові кошти. У звʼязку з курсом валюту зв’язку з різким ростом курсу іноземної валюти, підприємства стикаються з тим, що розрахункова вартість за контрактом суттєво відрізняється від реальної.