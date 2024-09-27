Компания "Украинская бронетехника" является одним из важных постоянных поставщиков для ВСУ техники и боеприпасов. Фокус поговорил с руководителем компании Владиславом Бельбасом о работе компании, новых моделях бронеавтомобилей, проблемах производителей ВПК в Украине и важных инновациях для современной техники ведения боя.

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Компании "Украинская бронетехника" — 9 лет. За это время там разработали десятки моделей военной техники и запустили серийное производство таких известных бронеавтомобилей, как "Варта" и "Новатор". Также предприятия компании выпускают минометы и минометные выстрелы, кроме того, компания является специмпортером для Министерства обороны. За 2022 год выручка компании достигла 13 млрд грн, а по итогам 2023 года — превысила 32,7 млрд. грн. Генеральный директор компании Владислав Бельбас попал в "ТОП-100 самых влиятельных украинцев-2024" по версии Фокуса. Мы встретились с Владиславом Бельбасом для детального интервью о новых разработках компании, контрактах с Минобороны, планах по выпуску бронетехники и минометных выстрелов и проблемах производителей ВПК в Украине и отсутствии кредитов для производителей.

За 2022 год выручка компании выросла с 123 млн грн до 13,18 млрд. грн. Это верные цифры? Как развивается "Украинская бронетехника" сегодня?

К счастью для демократического общества, но не для военных производителей, сейчас, на третий год войны, у нас есть открытые данные по выручке компаний. Фактически, все в свободном доступе, даже в формате реального времени отчетность компании можно изучить. Мы считаем, что во время войны целесообразно было бы не открывать такие данные, чтобы не предоставлять больше информации врагу, ведь прошлая зима была периодом активных ударов ВС РФ по предприятиям оборонной отрасли. То есть эти открытые данные стали вопросом безопасности. Что касается нашего роста, то да, мы значительно увеличили объемы производства и выручку в прошлом году, также мы продолжаем расти и в этом году.

Владислав Бельбас: планируем ввести в эксплуатацию новый завод по производству боеприпасов в следующем году Фото: Кирилл Чуботин

Компания работает уже 9 лет, и начинала с производства автомобилей класса MRAP на базе МАЗа. Как с тех пор изменилась концепция бизнеса и как расширилась линейка продукции? Благодаря чему произошло такое довольно серьезное развитие? А откуда инвестиции? Считали, сколько пришлось вложить для серьезного развития бизнеса?

Есть несколько факторов, повлиявших на развитие бизнеса. Когда мы разрабатывали первую машину на базе МАЗ, то в то время не получали никакого финансирования государственного, бюджет Украины тогда не позволял закупать столько техники. Но наша машина оказалась очень успешным проектом с точки зрения высокого качества и довольно доступной цены. Это была очень доступная машина, надежная машина на базе шасси МАЗ, которое было на вооружении более 20 лет. Это был хороший кейс, с которого мы начинали, и уже в 2017 году начали разрабатывать Novator, а с 2018 года и поставлять этот бронеавтомобиль. Novator это сейчас самая массовая машина.

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Тогда, шесть лет назад, компания, производя модели Novator и Varta, начала диверсифицировать направления деятельности и заниматься разработкой и производством минометов. Сначала миномет калибра 82 мм, а затем 60 мм, а незадолго до вторжения России в 2022 году мы поставили на вооружение миномет калибра 120 мм, единственный миномет, который прошел полный цикл испытаний, а полный цикл испытаний для Минобороны — это 5500 выстрелов. И также начали разрабатывать, производить минометные выстрелы с 2019 года, это довольно такой тяжелый, сложный процесс, тем более, что тогда государство ничего не вкладывало, нужно было инвестировать значительные средства в проекты.

Автомобили, минометы, произведенные компанией, значительно дорабатывались по результатам эксплуатации уже во время полномасштабной войны

Были вложены значительные средства в такие проекты, у нас было 12 опытно-конструкторских работ — разработок, которые мы планировали внедрить, и только одна из них была оплачена государством — мобильный миномет "Смерека", остальные проекты выполнялись за собственные оборотные средства предприятия. Поэтому довольно трудно было с точки зрения диверсификации и работы в этой сфере, когда все приоритеты в то время выставлялись на экспорт, а потребность внутренняя в вооружении не была приоритетной, не была значительной, а у государства быстро заканчивались средства на закрытие потребности в военной продукции.

Вы поставляли продукцию компании за границу?

Мы планировали поставлять за границу. Компания относительно молодая, и чтобы поставить существенный объем на экспорт, нужно наработать историю. На момент вторжения у нас был портфель экспортных контрактов на 250 млн. долларов, но они не реализовались, ведь началась война. И, например, у нас в аэропорту уже была одна машина с беспилотным разведывательным комплексом, мы ее забрали и наши военные поехали на ней в Гостомель.

Владислав Бельбас: "Мы планировали экспортировать продукцию, но началась полномасштабная война" Фото: Кирилл Чуботин

Привлекала ли компания сторонние инвестиции или же всегда инвестировала в развитие собственные средства?

Компания получала прибыль от государственных заказов и реинвестировала в дальнейшее производство. Фактически, в новые инвестиционные проекты. Каких-то совместных предприятий до войны не было. После 24 февраля 2022 года мы начали заниматься другим направлением — это импорт вооружения, стали частным специмпортером, что дало определенный объем товарооборота, определенную возможность получить прибыль и снова реинвестировать в строительство производственных площадок, расширение продуктового портфеля. Мы не привлекаем средства от инвесторов, хотя и сейчас прорабатываем возможное создание совместного предприятия, но говорить об этом рано.

Сейчас какова роль контрактов с Минобороны в развитии производства "Украинской бронетехники"?

Для нашего типа вооружения роль ключевая, да, хотя это не характерно по рынку, потому что некоторые продукты, например, те же беспилотные комплексы, они развивались в основном за счет требований внешних заказчиков. Но для наших продуктов да, именно для нас важно, что мы разрабатывали свою технику под требования наших заказчиков — Министерства обороны Украины — и дорабатывали, в соответствии с требованиями министерства к качественному состоянию уже с использованием опыта применения техники, изменения этих технических требований. Потому что автомобили, минометы, произведенные компанией, значительно дорабатывались по результатам эксплуатации уже во время полномасштабной войны, и до этого тоже, ведь наши машины и минометы использовались в военных действиях и до полномасштабного вторжения. То есть мы и раньше получали обратную связь от наших заказчиков. Иностранные производители не всегда могут сказать, что есть возможность новую продукцию увидеть на практике, они не могут сюда приехать, не могут предоставить сервисные услуги, направить сюда своих специалистов, ведь, например, Госдепом США или правительством Великобритании запрещается представителям ВПК посещать Украину. Между тем, у нас есть возможность увидеть работу техники в военных действиях, доработать, если есть необходимость, и предоставить качественный сервис.

Автомобиль "Варта 2" обеспечивает защиту от подрыва на 8 кг тротила

До 2020 года вы поставляли силовым ведомствам бронеавтомобиль "Варта". Недавно боевая бронированная колесная машина "Варта 2", была представила на Международной выставке оборонной промышленности MSPO 2024 в Кельце, Польша, причем, она была разработана всего за полгода. Чем отличается "Варта 2" от ее предшественников и какие особенности этой машины можете назвать?

Модель "Варта 2" разработана на базе современного шасси, которое разработано под наше техническое задание, под наши требования, с учетом того опыта боевых действий, который есть уже сейчас. Это автомобиль без рамы, детали и элементы подвески крепятся сразу к кузову, что облегчает конструкцию автомобиля, и эта машина на 3 тонны легче предшественника, при этом она имеет больший уровень защиты, это противоминный уровень защиты STANAG 3a/3b, это очень значительный уровень, машина обеспечивает защиту от близкого обстрела бронебойными патронами калибра 7,62х51, а также подрывов на 8 кг тротила. Современные условия ведения боя требуют от машины скорости, то есть не важно, насколько вы защищены, если у врага fpv-дроны, которые уничтожают даже Abrams. Наш автомобиль развивает скорость 110 км в час. Мы сразу разрабатывали машину с установкой систем радиоэлектронной борьбы, чего в принципе нет ни у кого на данный момент из той техники, которая поставляется в Украину.

Современные условия ведения боя требуют от машины скорости, то есть не важно, насколько вы защищены, если у врага fpv-дроны, которые уничтожают даже Abrams

Во время войны возможно ли поставлять производителям технику военную на экспорт или же экспорт такой запрещен?

В Украине в 2014 году экспорт продукции ВПК был запрещен Указом Президента. Но позже запрет отменили. То есть, экспорт был восстановлен. И была принята процедура, как именно должен происходить экспорт вооружения. По состоянию на сейчас, с началом полноценного вторжения, никаких нормативных документов, которые бы запрещали экспорт продукции ВПК, в Украине не принято, то есть он не запрещен. Но когда участники подают заявки на экспорт продукции, то они просто получают отказы от Службы экспортного контроля. Следовательно, этот процесс сейчас регулируется в ручном режиме, ведь законодательного запрета или на уровне постановления правительства нет.

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Однако в вопросе экспорта ВПК есть понятие политической целесообразности, ведь очень сложно руководству страны просить у кого-то военную помощь для ВСУ, когда продолжаются продажи вооружения или техники из страны на экспорт. С другой стороны, в условиях, когда у нас экономическое противостояние, долгосрочная война, а это — также экономическое противостояние, и нужны ресурсы для функционирования экономики. Если государство не закупает весь объем, произведенный определенной компанией, например, беспилотников, то логично было бы позволить производителю продать то, что не выкупит государство, по контрактам за границу. То есть предоставить разрешение на экспорт, механизм у нас уже есть, но вопрос только в политическом решении.

Владислав Бельбас: "Процессы экспорта пока регулируются в ручном режиме — производители не экспортируют из Украины товары ВПК" Фото: Кирилл Чуботин

Сегодня одним из главных проектов "УБ" является бронемашина "Новатор". Причем, в июле стало известно, что бойцы Нацгвардии уже получили первую партию обновленных бронеавтомобилей "Новатор-2", где есть также РЭБ. Расскажите, пожалуйста, об этой разработке компании, когда начались работы, что учитывали при создании новой версии и удалось ли воплотить в "Новатор-2" все планы?

Novator 2 мы презентовали в прошлом году на выставке в Польше. Мы презентовали эту машину где-то в ноябре, в конце ноября мы прошли ее испытания и до мая нас немного "пожевала" бюрократическая машина, мы проходили процесс допуска к эксплуатации, бумажный процесс, потому что физически машина уже была испытана до конца ноября, а вот постановка на вооружение, допуск к эксплуатации, кодификация требовали длительного времени. Но мы уже поставляем эту машину. Относительно РЭБ, это не наша разработка, это было требование Национальной гвардии о том, что им нужно, чтобы машины были защищены, чтобы защищали бойцов не только броней, а также средствами радиоэлектронными. Мы собрали с рынка все возможные имеющиеся изделия, провели отбор и выбрали компанию Квертус для поставки оборудования РЭБ с последующей установкой на наших бронеавтомобилях, то есть, интегрировали оборудование.

Бронеавтомобили "Новатор 2" уже поставляются в ВСУ Фото: Українська бронетехніка

Очень важно, что когда мы выпускаем автомобиль, то он уже через неделю на поле боя, поэтому мы, конечно, довольно быстро получаем обратную связь, и если какие-то вопросы, мы дорабатываем. Мы этим выгодно отличаемся от пула поставщиков, ведь имеем возможность предоставить быстрое сервисное обслуживание, у нас много выездных бригад, которые готовы быстро отреагировать на все запросы наших военных.

Будет ли модель "Новатор 3"?

Будет, вероятно, другая модель, смотря на ситуацию на фронте и на изменение требований. У нас сейчас есть линейка наземный беспилотный комплекс, есть автомобиль пикап Сайгак, Новатор, Новатор 2, Варта 2. У нас серьезная уже линейка, и я думаю, что будет не Новатор 3, а Новатор с разной полезной нагрузкой. Например, Хаймарсы в Украине доукомплектовывались комплексом Шарк. То комплекс Ольха, что мы делали, как подрядчик, с КБ Луч в 2020 году, мы уже предусматривали оснащение комплексом специальной разведки для беспилотников. Такие решения продуктовой интеграции и должны быть следующим этапом развития наших моделей и нашего производства.

Есть много выездных бригад, которые готовы быстро отреагировать на все запросы наших военных

На выставке в Польше компания представила дистанционно управляемый наземный робот UGV "Protector". Очень интересный проект, ведь предусматривает возможность перевозить и запускает дроны из опасного места, осуществлять эвакуацию раненых, перевозить боеприпасы. Будете ли запускать серийное производство роботов и увидят ли наши военные таких роботов в действии на фронте?

Идеи дистанционно управляемых машин разрабатывались различными производителями, в частности, еще в 21 году в Украине представили разработку британско-эмиратской компании Millanion, мы тогда представили беспилотную наземную машину Аgema. Однако тогда была проблема — отсутствие понимания концепции применения (conceptofoperations), что с ним делать, как применить его на фронте. Кроме того, проблемой была и стоимость таких комплексов — 200-300 тыс долларов. Теперь мы разработали собственный комплекс, который можем поставлять нашим военным, видим, что он дешевле, а в его разработке мы учли много важных вопросов, включая опыт применения, оборудовали его такой системой управления, которая бы противодействовала средствам радиоэлектронной борьбы, учли дальность наземной платформы, это очень важно, на поле боя, наш комплекс может находиться на расстоянии до 15 км.

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Применение у робота довольно универсальное, это мультизадачная платформа, одну из целей, которую мы, общаясь с военными, хотим реализовать, это перевозка других дронов. Ведь есть проблема — у военных есть много маленьких дронов, которые минируют местность дистанционно, и дальность этих маленьких дронов — 1-2 км, а это уже зона поражения, высокие риски для людей. В таком случае полезным был бы робот, который перевезет беспилотники, который будет выступать ретранслятором для сигнала, и таким образом БПЛА заминируют территорию. Другие возможности — это выполнение эвакуационных перевозок раненых, перевозки грузов, кроме того, еще и боевые задачи, ведь на платформе могут размещаться боевые модули.

В контракте с Минобороны фиксируется цена, но предоставлять аванс и профинансировать контракт никто не собирается

Недавно вы выступили с колонкой, где указали на то, что правительство перекладывает бюджетные проблемы на производителей. Вы сказали, что без внимания остается реальная ситуация с финансированием оборонного сектора, которая сегодня довольно непростая и может привести к серьезным негативным последствиям как для самого ВПК. Назовите, пожалуйста, современные ключевые проблемные вопросы с финансированием, а также, как именно и кто мог бы помочь в их решении?

Ключевая проблема сейчас — это забюрократизированность процессов. Имеется в виду, что здесь много присутствия правоохранителей, проверок, аудиторов, других, созданы такие рамки по закупкам военной техники, что процедура стала забюрократизированной, усложненной. Каждые два месяца какие-то постановления, путаница, мы часто сами не понимаем, что и когда вступает в действие и когда завершается действие. Есть отдельная проблема в штрафных санкциях по контрактам с Минобороны. Например, просрочка в первый месяц поставки это 13% штраф, даже если были ракетные удары по производству. Другой вопрос — долгосрочные контракты идут без регистрации бюджетных обязательств. При этом, в контракте фиксируется цена, но предоставлять аванс и профинансировать контракт никто не собирается. И если себестоимость растет производства, это все не учитывается также а это может привести к убыткам. Третье — возможность получения прибыли производителем или поставщиком только после выполнения контракта, который, как правило, рассчитан на 9-12 месяцев. То есть производители вынуждены год ждать поступления средств, которые могли бы вложить в развитие производства или новые разработки.

Владислав Бельбас: "Сейчас для производителей ВПК созданы не лучшие условия — нет ни авансирования контрактов, ни кредитов" Фото: Кирилл Чуботин

Кто из ведомств отвечает за такую забюрократизированность и особенности долгосрочных контрактов?

Постановления о закупках принимает правительство, инициатором является Минэкономики. В таких постановлениях часто указывают такие неоднозначные моменты, как вот было с правом производителей ВПК на прибыль, когда аудиторская служба начала считать, что производители не имеют права на прибыль и начались проблемы, проверки. Мне кажется, что решить эти вопросы может Кабинет министров, департаменты координации различных ведомств при правительстве. Вопрос не только в авансировании контрактов, но и в понятности всего закупочного процесса.

Производители ВПК вынуждены год ждать поступления средств, которые могли бы вложить в развитие производства или новые разработки.

Но для улучшения производственных возможностей у предприятий ВПК, поставляющих технику нашей армии, должно быть авансирование и кредитование. Но второго вообще нет — банки готовы финансировать под 18% годовых, которые потом невозможно заложить в цену продукции, потому что Минобороны не учитывает привлечение средств в стоимости продукции. Нам нужны новые кредитные программы, нужно обеспечить рынок ВПК средствами, что позволит компаниям и планировать, и увеличивать объемы производства техники и вооружений.

Важно, что мы наши бронеавтомобили начали оборудовать средствами РЭБ, — Владислав Бельбас Фото: "Украинская Бронетехника"

Какими были в целом ваши производственные планы на 2024 год и удалось ли их реализовать, на ваш взгляд, или превзойти?

В плане поставок боеприпасов мы там значительно больше поставляем, чем планировали, мы расширяем свои кооперационные связи, у нас очень много совместных кооперационных производств с западными партнерами, работа идет активно. У нас положительные впечатления по росту компании по сравнению с 2023 годом, в три раза увеличили производство бронеавтомобилей.

Какие планы компании на 2025 год и какие идеи и разработки будете воплощать в жизнь? Чего ждать от "Украинской бронетехники" уже в следующем году?

Мы планируем ввести в эксплуатацию новый завод по производству боеприпасов в следующем году, мы планируем сделать акцент на увеличении объемов производства артиллерийских боеприпасов и минометных выстрелов.

Что касается автомобилей, то мы точно будем развивать нашу линейку, мы уже представили "Варта 2", которая как раз в следующем году пойдет в серийное производство. То есть сейчас мы два месяца ее испытываем, потом кодификация, и в 2025 году серийный выпуск.