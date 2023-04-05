"Украинская бронетехника" возобновила производство 60-мм минометных выстрелов для ВСУ (фото)

На предприятии отмечают, что они возобновили производство в Украине, и речь идет именно о выстрелах, а не о минах. Их можно сразу применять в бою без дополнительной подготовки.

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Конструкторско-производственное предприятие "Украинская бронетехника" возобновило серийное производство 60 мм выстрелов для нужд украинской армии. Об этом сообщает пресс-служба в фейсбуке.

Отмечается, что предприятие впервые для Украины использовало натовский подход и производит именно выстрелы, а не мину 60-мм калибра. Обычно при постсоветском производстве создавался корпус без установленного взрывателя. Уже на позиции все составляющие мины вкручиваются для подготовки к применению. Это требует более высокой подготовки и больше времени от личного состава.

Изделие "Украинской бронетехники" — это полностью оснащенный максимальным пороховым зарядом выстрел, который герметично упаковывают в индивидуальный тубус. На фронте такие выстрелы можно применять сразу, без дополнительной подготовки, что придает мобильности минометный расчет. Гендиректор компании Владислав Бельба утверждает, что в настоящее время они производят единый минометный выстрел силами украинского военно-промышленного комплекса.

В компании объяснили, что их минометный выстрел был принят на вооружение еще в конце 2018 года, а с 2019 года его производили серийно. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину часть производственных мощностей была утрачена, часть оказалась в оккупации, поэтому "Украинская бронетехника" возобновляла производства по принципу распределительного производства.

60-мм минометные выстрелы

Украинской армии было передано уже 100 000 минометных выстрелов калибром 60 мм.

Напомним, 22 марта в "Укроборонпроме" объявили о налаживании производства боеприпасов к артиллерии.

14 марта "Укроборонпром" отрапортовал о налаживании производства танковых снарядов за границей.