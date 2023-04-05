"Українська бронетехніка" відновила виробництво 60-мм мінометних пострілів для ЗСУ (фото)

На підприємстві зазначають, що вони відновили виробництво в Україні, і мова йде саме про постріли, а не міни. Їх можна одразу застосовувати в бою без додаткової підготовки.

Related video

Конструкторське-виробниче підприємство "Українська бронетехніка" відновило серійне виробництво 60-мм пострілів для потреб української армії. Про це повідомляє пресслужба в фейсбуці.

Зазначається, що підприємство вперше для України використала натівський підхід і виробляє саме постріли, а не міну 60-мм калібру. Зазвичай пострадянське виробництво створювало корпус без встановленого підривача. Вже на позиції всі складові міни вкручуються для підготовки до застосування. Це потребує вищої підготовки та більше часу від особового складу.

Виріб "Української бронетехніки" — це повністю споряджений максимальним пороховим зарядом постріл, який герметично пакують в індивідуальний тубус. На фронті такі постріли можна застосовувати одразу, без додаткової підготовки, що додає мобільності мінометному розрахунку. Гендиректор компанії Владислав Бельба стверджує, що на цей час вони виробляють єдиний мінометний постріл силами українського військово-промислового комплексу.

В компанії пояснили, що їхній мінометний постріл був прийнятий на озброєння ще в кінці 2018 року, а з 2019 року його виготовляли серійно. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну частина виробничих потужностей була втрачена, частина опинилась в окупації, тому "Українська бронетехніка" відновлювала виробництва за принципом розподільчого виробництва.

60-мм мінометні постріли

Українській армії передали вже 100 000 мінометних пострілів калібром 60 мм.

Нагадаємо, 22 березня в "Укроборонпромі" оголосили про налагодження виробництва боєприпасів до артилерії.

14 березня "Укроборонпром" відрапортував про налагодження виробництва танкових снарядів закордоном.