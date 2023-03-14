"Перша партія вже в ЗСУ": "Укроборонпром" налагодив виробництво танкових снарядів

У держконцерні повідомляють, що боєприпаси виробляють в одній з країн НАТО, проте на підприємстві працюють українські фахівці.

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Державний концерн Укроборонпром відрапортував про налагодження виробництва за кордоном танкових боєприпасів для українських танків. Про це 14 березня повідомила пресслужба держконцерну.

Першу партію боєприпасів на замовлення Міністерства оборони України вже передали в ЗСУ, стверджують в "Укроборонпромі". 125-мм боєприпас підходить для танків Т-64, Т-72 та Т-80.

Зазначається, що виробництво боєприпасів налагоджено у тісній співпраці з однією з країн НАТО за кордоном. Це вперше в історії незалежності України, коли є виробництво таких боєприпасів:

82-мм та 120-мм мінометні міни;

122-мм та 152-мм боєприпаси для артилерії;

125-мм танкові снаряди.

Також у держконцерні зазначають, що виробництво налагоджено за кордоном із міркувань безпеки, проте на лінії виробництва працюють українські конструктори, технологи, токарі та сталеливарники.

Нагадаємо, 14 березня ЗМІ писали, що в ЗСУ недостатньо боєприпасів різних калібрів. Однак це може бути пов'язано з планами підготовки майбутнього контрнаступу.

9 лютого "Укроборонпром" показав застосування 120-мм мін силами ЗСУ, які виробляються в одній з країн НАТО.