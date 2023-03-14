Немає боєприпасів і кваліфікованих військ: стан ЗСУ значно погіршився, — WP

За інформацією журналістів, зараз в українській армії багато недосвідчених призовників. Водночас американська влада вважає, що Київ готує війська до майбутнього контрнаступу окремо і навмисно утримує їх від поточних боїв.

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Україна відчуває нестачу кваліфікованих військ та боєприпасів. Втрати у Збройних силах зростають, як і песимізм серед військових і представників влади. Про це повідомляє американське видання The Washington Post у матеріалі за 13 березня.

За інформацією журналістів, якість ЗСУ, яка раніше вважалася суттєвою перевагою над ЗС РФ, значно погіршилася через рік після повномасштабної російсько-української війни. З поля бою пішли багато з найдосвідченіших бійців, що змусило деяких українських офіційних осіб засумніватися у готовності України розпочати довгоочікуваний весняний наступ.

Влада США та ЄС підрахувала, що за рік повномасштабної війни було вбито або поранено 120 тисяч українських військових, тоді як Росія втратила 200 тисяч своїх солдат. У той же час, РФ має велику армію та 140-мільйонне населення, у разі чого змогла б мобілізувати частину чоловіків.

У WP зазначають, що приплив недосвідчених призовників, залучених для поповнення втрат, змінив профіль українських сил. Крім того, бійці ЗСУ страждають від нестачі боєприпасів, зокрема артилерійських снарядів та мінометів.

Такі похмурі оцінки поширили відчутний, хоч і невисловлений, песимізм від лінії фронту до коридорів влади у Києві, пишуть журналісти.

"Нездатність України провести такий розрекламований контрнаступ викличе нову критику на адресу США та їхніх європейських союзників, які занадто довго чекали, поки сили вже не погіршилися, щоб поглибити програми навчання та надати бойові броньовані машини", — вважають у виданні.

У той же час, нинішня ситуація на полі бою не може відображати повної картини. Представник США на умовах анонімності розповів, що Київ готує війська до майбутнього контрнаступу окремо та навмисно утримує їх від поточних боїв, зокрема від оборони Бахмута.

Глава ОП Андрій Єрмак, зі свого боку, сказав, що Україна не вичерпала свій потенціал і висловив оптимізм у майбутньому контрнаступі військ.

"Я не думаю, що ми вичерпали наш потенціал. Я думаю, що на будь-якій війні настає момент, коли потрібно готувати нові кадри, що зараз і відбувається", — додав він.

Залишається незрозумілим, наскільки західна військова підтримка та навчання українських військових схиляє шальки терезів на користь України, враховуючи виснаження, яке стає дедалі відчутнішим.

Високопоставлений український чиновник розповів, що кількість обіцяних Заходом танків є "символічною". Інші українські співрозмовники взагалі не впевнені, що обіцяні постачання будуть вчасно доставлені на поле бою.

"Я не вірю у великий контрнаступ для нас. Хотілося б вірити, але я дивлюся на ресурси і питаю: "За рахунок чого?". Можливо, у нас будуть якісь локальні прориви. У нас немає ні людей, ні зброї", — сказав представник України.

Зі свого боку, командувач Сухопутних військ Олександр Сирський в інтерв'ю виданню сказав, що перемога України можлива до кінця року, якщо Київ отримає всю обіцяну допомогу від Заходу.

Американські офіційні особи зазначили, що, ймовірно, наступ України розпочнеться наприкінці квітня чи на початку травня. Вони додали, що гостро усвідомлюють необхідність постачання Києву озброєння, тому що затяжна війна може бути на користь Росії, яка має більше людей, грошей та можливостей для виробництва зброї.

Нагадаємо, 9 березня видання The Economist повідомляло, що українська армія продовжує трансформуватися, тоді як ЗС РФ у жалюгідному стані. Наразі бійці ЗСУ проходять навчання для подальшого наступу.

8 березня розвідка Британії повідомляла, що ЗС РФ через провали під Вугледаром Донецької області не знають, в якому напрямку йти в наступ.