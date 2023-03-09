ЗСУ готують контрнаступ: Залужний уникнув пастки, яку готували росіяни, — ЗМІ

За словами журналістів, Залужний сподівається, що згодом у його розпорядженні буде три нові армійські корпуси, кожен з яких складатиметься з шести бригад і налічуватиме понад 20 000 осіб.

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Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зміг уникнути пастки, до якої міг потрапити під час Битви за Бахмут. Замість того, щоб кинути всі резерви на захист міста, він відправив війська за кордон для навчання. Про це пише видання The Economist.

За словами журналістів, українська армія продовжує трансформуватись. Так, хоч більшість зброї та обладнання ще радянського виробництва, у ЗСУ з'являється все більше західних зразків.

Видання пише, що Залужний сподівається, що згодом у його розпорядженні буде три нові армійські корпуси, кожен з яких складатиметься із шести бригад і налічуватиме понад 20 000 осіб.

Повідомляється, що зараз велика кількість українських військових проходить навчання на полігоні Графенвер у Німеччині. Там їх навчають інструктори 7-ї армії США.

"Під час контрнаступів минулого року українська армія в основному атакувала з'єднаннями розміром з роту. Навчання в Графенвер призначене для того, щоб об'єднати українські сили у більші батальйони та бригади", — зазначили журналісти.

Видання пише, що російська армія перебуває у жалюгідному стані. Навіть якщо їй вдасться захопити Бахмут, командування ЗС РФ вирішить заглибитися в Донецьку область. Тоді окупантам доведеться ще більше виснажувати свої мізерні резерви. За словами журналістів, у битві за Бахмут Росія втратила значно більше сил, ніж Україна, проте просунутися змогла незначно.

Розвідка США попередила, що РФ може піти далі на Захід у війні проти України. Потенціал для прямого військового зіткнення РФ із Заходом існує. Москва найближчі 10 років представлятиме значний виклик Вашингтону в ключових сферах, кажуть розвідники.

Також журналісти NYT заявили, що Пентагон перешкоджає передачі доказів США щодо злочинів Росії до Гааги. Експерти повідомляють, що дані стосуються викрадення окупантами тисяч українських дітей та навмисної поразки громадянської інфраструктури. Проте президент США Джо Байден досі не визначився, як вчинити.