Пентагон перешкоджає передаванню доказів США щодо злочинів Росії у Гаагу, — ЗМІ

Журналісти повідомляють, що дані стосуються викрадення окупантами тисяч українських дітей та навмисного ураження цивільної інфраструктури. Однак президент США Джо Байден досі не визначився, як вчинити.

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Пентагон блокує спроби адміністрації Байдена ділитися з МКС (Міжнародним кримінальним судом у Гаазі) доказами щодо звірств російських військових на території України. Ці дані зібрали спецслужби США. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на власні джерела в уряді.

Військове керівництво США перешкоджає допомозі у розслідуванні злочинів РФ, адже боїться допомогти у переслідуванні американців. Водночас решта адміністрації, включно з розвідувальними службами, державним департаментом і департаментом юстиції, виступають за надання даних Гаазі. Джерела ЗМІ розповіли, що Джо Байден опинився у глухому куті та вихід з нього не знайшов досі.

Повідомляється, що докази пов’язані з розслідуванням головного прокурора МКС Каріма Хана й містять інформацію про викрадення окупантами тисяч українських дітей та навмисне поцілення ЗС РФ у цивільну інфраструктуру.

За словами джерел медіа, за зачиненими дверима тривають суперечки щодо американської допомоги міжнародному суду. Проти передавання даних виступає міністр оборони США Ллойд Остін, для обговорення ситуації Рада національної безпеки навіть скликала засідання.

Американський сенатор Ліндсі Грем у коментарі журналістам звинуватив Міноборони США у небажанні послабити обмеження на допомогу МКС.

"Міноборони виступило проти законодавчих змін — вони були прийняті переважною більшістю — і тепер вони намагаються підірвати букву й дух закону. Мені здається, що міністерство є проблемною дитиною, і чим швидше ми зможемо передати інформацію в руки МКС, тим краще буде для світу", — заявив Грем.

Речниця Ради нацбезпеки Адрієн Уотсон не прокоментувала протидію Пентагону обміну доказами, проте повідомила про підтримку США низки розслідувань воєнних злочинів Росії. Також вона заявила, що уряд підтримує притягнення винних до відповідальності через МКС.

"Російські сили здійснюють воєнні злочини та злочини проти людяності в Україні, і український народ заслуговує на справедливість. Ми також працюємо над викриттям звірств Росії в Україні, щоб світ міг побачити, що роблять російські сили", — сказала вона.

США тримаються на відстані від МКС, бо стурбовані тим, що суд зможе пізніше переслідувати американців. Союзники штатів та в цілому багато демократичних держав вже приєднались до міжнародного суду.

Нагадаємо, 8 березня стало відомо, що з телеефіру вирізали заяву колишнього президента США Дональда Трампа про перемовини з Кремлем. Він зізнався в інтерв’ю, що погодився б віддати Росії "російськомовні райони" України. Політику нинішнього лідера країни Джо Байдена Трамп розкритикував.

Також 8 березня спецслужба США заявила, що Росія не хоче прямого військового конфлікту з НАТО та штатами. Водночас шляхи розвитку конфлікту американці назвали "вкрай невизначеними". Американська розвідка допускає, що Україною РФ не обмежиться та може застосувати військову силу і над іншими країнами з пострадянського простору.