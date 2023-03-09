Пентагон препятствует передаче доказательств США по поводу преступлений России в Гаагу, — СМИ

Журналисты сообщают, что данные касаются похищения оккупантами тысяч украинских детей и умышленного поражения гражданской инфраструктуры. Однако президент США Джо Байден до сих пор не определился, как поступить.

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Пентагон блокирует попытки администрации Байдена делиться с МУС (Международным уголовным судом в Гааге) доказательствами о зверствах российских военных на территории Украины. Эти данные собрали спецслужбы США. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на собственные источники в правительстве.

Военное руководство США препятствует помощи в расследовании преступлений РФ, потому что боится помочь в преследовании американцев. В то же время остальные администрации, включая разведывательные службы, государственный департамент и департамент юстиции, выступают за предоставление данных Гааге. Источники СМИ рассказали, что Джо Байден оказался в тупике и выход из него не нашел до сих пор.

Сообщается, что доказательства связаны с расследованием главного прокурора МУС Карима Хана и содержат информацию о похищении оккупантами тысяч украинских детей и умышленном попадании ВС РФ в гражданскую инфраструктуру.

По словам источников медиа, за закрытыми дверями продолжаются споры по поводу американской помощи международному суду. Против передачи данных выступает министр обороны США Ллойд Остин, для обсуждения ситуации Совет национальной безопасности даже созвал заседание.

Американский сенатор Линдси Грэм в комментарии журналистам обвинил Минобороны США в нежелании ослабить ограничения на помощь МУС.

"Минобороны выступило против законодательных изменений — они были приняты подавляющим большинством — и теперь они пытаются подорвать букву и дух закона. Мне кажется, что министерство является проблемным ребенком, и чем быстрее мы сможем передать информацию в руки МУС, тем лучше будет миру", – заявил Грэм.

Представитель Совета нацбезопасности Адриен Уотсон не прокомментировала противодействие Пентагона обмену доказательствами, однако сообщила о поддержке США ряда расследований военных преступлений России. Также она заявила, что правительство поддерживает привлечение виновных к ответственности через МУС.

"Российские силы совершают военные преступления и преступления против человечности в Украине, и украинский народ заслуживает справедливости. Мы также работаем над разоблачением зверств России в Украине, чтобы мир мог увидеть, что совершают российские силы", — сказала она.

США держатся на расстоянии от МУС, потому что обеспокоены тем, что суд сможет позже преследовать американцев. Союзники штатов и в целом многие демократические государства уже присоединились к международному суду.

Напомним, 8 марта стало известно, что из телеэфира вырезали заявление бывшего президента США Дональда Трампа о переговорах с Кремлем. Он признался в интервью, что согласился бы отдать России "русскоязычные районы" Украины. Политику нынешнего лидера страны Джо Байдена Трамп подверг критике.

Также 8 марта спецслужба США заявила, что Россия не хочет прямого военного конфликта с НАТО и штатами. В то же время, пути развития конфликта американцы назвали "крайне неопределенными". Американская разведка допускает, что Украиной РФ не ограничится и может применить военную силу и над другими странами из постсоветского пространства.