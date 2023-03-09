ВСУ готовят контрнаступление: Залужный избежал ловушки, которую готовили россияне, — СМИ

По словам журналистов, Залужный надеется, что со временем в его распоряжении будет три новых армейских корпуса, каждый из которых будет состоять из шести бригад и насчитывать более 20 000 человек.

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный смог избежать ловушки, в которую мог попасть во время Битвы за Бахмут. Вместо того чтобы бросить все резервы на защиту города, он отправил войска за границу для обучения. Об этом пишет издание The Economist.

По словам журналистов, украинская армия продолжает трансформироваться. Так, хоть большая часть оружия и оборудования еще советского производства, у ВСУ появляется все больше западных образцов.

Издание пишет, что Залужный надеется, что со временем в его распоряжении будет три новых армейских корпуса, каждый из которых будет состоять из шести бригад и насчитывать более 20 000 человек.

Сообщается, что сейчас большое количество украинских военных проходит обучение на полигоне Графенвер в Германии. Там их учат инструкторы 7-й армии США.

"Во время контрнаступлений в прошлом году украинская армия в основном атаковала соединениями размером с роту. Обучение в Графенвер предназначено для того, чтобы объединить украинские силы в более крупные батальоны и бригады", — отметили журналисты.

Издание пишет, что российская армия находится в плачевном состоянии. Даже если у нее получится захватить Бахмут, командование ВС РФ решит углубиться в Донецкую область. Тогда оккупантам придется еще больше истощать свои скудные резервы. По словам журналистов, в битве за Бахмут Россия потеряла куда больше сил, чем Украина, однако продвинуться смогла незначительно.

Разведка США предупредила, что РФ может пойти дальше на Запад в войне против Украины. Потенциал для прямого военного столкновения РФ с Западом существует. Москва ближайшие 10 лет будет представлять внушительный вызов Вашингтону в ключевых сферах, говорят разведчики.

Также журналисты NYT заявили, что Пентагон препятствует передаче доказательств США по поводу преступлений России в Гаагу. Эксперты сообщают, что данные касаются похищения оккупантами тысяч украинских детей и умышленного поражения гражданской инфраструктуры. Однако президент США Джо Байден до сих пор не определился, как поступить.