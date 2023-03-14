Нет боеприпасов и квалифицированных войск: состояние ВСУ значительно ухудшилось, — WP

По информации журналистов, сейчас в украинской армии много неопытных призывников. В то же время, американские власти считают, что Киев готовит войска к предстоящему контрнаступлению отдельно и намеренно удерживает их от текущих боев.

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Украина испытывает нехватку квалифицированных войск и боеприпасов. Потери в Вооруженных силах растут, как и пессимизм среди военных и представителей власти. Об этом сообщает американское издание The Washington Post в материале за 13 марта.

По информации журналистов, качество ВСУ, которое раньше считалось существенным преимуществом над ВС РФ, значительно ухудшилось спустя год после полномасштабной российско-украинской войны. С поля боя ушли многие из самых опытных бойцов, что заставило некоторых украинских официальных лиц усомниться в готовности Украины начать долгожданное весеннее наступление.

Власти США и ЕС подсчитали, что за год полномасштабной войны были убиты или ранены 120 тысяч украинских военных, в то время как Россия потеряла 200 тысяч своих солдат. В то же время, РФ имеет большую армию и 140-миллионное население, в случае чего смогла бы мобилизировать часть мужчин.

В WP отмечают, что приток неопытных призывников, привлеченных для восполнения потерь, изменил профиль украинских сил. Кроме того, бойцы ВСУ страдают от нехватки боеприпасов, в том числе артиллерийских снарядов и минометов.

Такие мрачные оценки распространили ощутимый, хотя и невысказанный, пессимизм от линии фронта до коридоров власти в Киеве, пишут журналисты.

"Неспособность Украины провести столь разрекламированное контрнаступление вызовет новую критику в адрес США и их европейских союзников, которые слишком долго ждали, пока силы уже не ухудшились, чтобы углубить программы обучения и предоставить боевые бронированные машины", — считают в издании.

В то же время нынешняя ситуация на поле боя не может отражать полной картины. Представитель США на условиях анонимности рассказал, что Киев готовит войска к предстоящему контрнаступлению отдельно и намеренно удерживает их от текущих боев, в том числе от обороны Бахмута.

Глава ОП Андрей Ермак, в свою очередь, сказал, что Украина не исчерпала свой потенциал и выразил оптимизм в предстоящем контрнаступлении войск.

"Я не думаю, что мы исчерпали наш потенциал. Я думаю, что на любой войне наступает момент, когда нужно готовить новые кадры, что сейчас и происходит", — добавил он.

Остается непонятным, насколько западная военная поддержка и обучение украинских военных склонит чашу весов на пользу Украины, учитывая истощение, которое становится все более ощутимым.

Высокопоставленный украинский чиновник рассказал, что количество обещанных Западом танков является "символическим". Другие украинские собеседники вообще не уверены, что обещанные поставки будут вовремя доставлены на поле боя.

"Я не верю в большое контрнаступление для нас. Хотелось бы верить, но я смотрю на ресурсы и спрашиваю: "За счет чего?". Возможно, у нас будут какие-то локальные прорывы. У нас нет ни людей, ни оружия", — сказал представитель Украины.

В свою очередь командующий Сухопутных войск Александр Сырский в интервью изданию сказал, что победа Украины возможна до конца года, если Киев получит всю обещанную помощь от Запада.

Американские официальные лица отметили, что, вероятно, наступление Украины начнется в конце апреля или в начале мая. Они добавили, что остро осознают необходимость поставок Киеву вооружения, потому что затяжная война может быть в пользу России, которая имеет больше людей, денег и возможностей для производства оружия.

Напомним, 9 марта издание The Economist сообщало, что украинская армия продолжает трансформироваться, в то время как ВС РФ в плачевном состоянии. Сейчас бойцы ВСУ проходят обучение для дальнейшего наступления.

8 марта разведка Британии сообщала, что ВС РФ из-за провалов под Угледаром Донецкой области не знают, в каком направлении идти в наступление.