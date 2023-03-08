ВС РФ из-за провала под Угледаром не знают, на каком направлении наступать, — разведка Британии

В ведомстве предполагают, что военное командование РФ, вероятно, планировало под Угледаром развить главное наступление. Однако за три месяца штурмов на этом направлении оккупанты не достигли успехов.

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Российское военное командование стало перед дилеммой относительно главного направления для наступления в Украине. Главный удар, вероятно, должен был быть нанесен под Угледаром, однако за последние три месяца штурмовые операции ВС РФ были неудачными. Об этом 8 марта сообщила британская разведка.

В отчете Министерства обороны Великобритании говорится, что 4 марта 2023 года были опубликованы кадры редкого визита министра обороны РФ Сергея Шойгу в Украину, что стало неким ответом на поездку Евгения Пригожина на передовую, на фоне громкого конфликта между российским оборонным ведомством и руководителем ЧВК "Вагнер".

"Существует реальная возможность того, что это было частично ответом на недавние кадры, на которых владелец группы "Вагнер" Евгений Пригожин посещает своих бойцов на линии фронта", — говорится в публикации.

На кадрах также был замечен единственный полевой командир — генерал-полковник Рустам Мурадов, который является командующим российскими войсками Восточного округа. Именно он отвечает за участок фронта в районе Угледара, где оккупанты безуспешно пытаются наступать.

Британская разведка отмечает, что до недавнего времени российское командование, вероятно, рассматривало Угледарское направление как основной способ прорыва линии фронта с целью добиться оперативного преимущества. Однако теперь противник рассматривает другие варианты и решает, предпринять еще один штурм Угледара или поддержать интенсивные бои дальше на север в районе Бахмута и Кременной.

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Напомним, аналитики Института изучения войны 5 марта сообщили, что продвижение российских войск под Угледаром является маловероятным. Большие потери в живой силе и технике, а также разногласия в рядах высшего военного руководства РФ усугубляют положение российской армии на этом направлении.

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин 22 февраля обвинил Министерство обороны РФ во лжи. По его словам, "вагнеровцы" недополучают 80% боеприпасов от требуемых для выполнения боевых задач, а в Минобороны РФ пытаются это скрыть.