"Долетел до знака в городе": Шойгу "проверял" объекты в разрушенном Мариуполе (видео)

По официальной версии, министру обороны РФ показали спасательный центр МЧС "ДНР" и новый микрорайон из 12 пятиэтажек. СМИ связали медийную активность чиновника на фронте с неудачными боями оккупантов за Бахмут.

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Министр обороны России Сергей Шойгу приехал во временно оккупированный Мариуполь с "рабочим визитом". Об этом сообщило утром 6 марта в Telegram Министерство обороны России.

Чиновник проверял работу военно-строительного комплекса Минобороны по "восстановлению" инфраструктуры Донбасса. Шойгу проинспектировал готовность уже сданных объектов и ход выполнения работ на площадках строящихся зданий и сооружений.

Минобороны показало кадры визита Шойгу в оккупированный город. Министр летит на военном вертолете, его сопровождают люди в форме МЧС и в камуфляже.

Борт приземляется в аэропорту Мариуполь, далее Шойгу показывают военные объекты и спасательный центр МЧС "ДНР".

[ + – ] Министр обороны РФ осмотрел спасательный центр МЧС "ДНР"

Главе Минобороны показали многофункциональный медцентр, спасательный центр МЧС и новый микрорайон из 12-ти пятиэтажных жилых домов, утверждает министерство.

"Министру обороны доложили о строящихся в настоящее время в Мариуполе комплексе медико-биологического агентства России, новом жилом микрорайоне из 6 девятиэтажных домов, школы и детских садов", — отчиталось военное ведомство.

Шойгу рассказали о строительстве водовода из реки Дон в канал "Северский Донец – Донбасс", который соединит Ростовскую область с квазиобразованием "ДНР".

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко подтвердил визит Шойгу в Мариуполь. По его информации, это было 3 марта — тогда в небе зафиксировали его вертолет.

"Маршрут аэропорт Мариуполь – "Невский" и быстро обратно. Де-факто смелости хватило только до знака в городе… Такие себе "смелость и честность", – отметил он.

"Визиты" Шойгу в зону боевых действий

Министерство обороны России уже 3-й день подряд публикует отчеты, демонстрирующие присутствие Шойгу в зоне боевых действий в Украине.

В субботу 4 марта министр якобы посещал передовой пункт управления одного из объединений группировки войск "Восток" на южно-донецком направлении. Там он слушал доклад командующего группировкой Рустама Мурадова.

А 5 марта Минобороны отрапортовало о совещании Шойгу с командуюими остальных группировок в "штабе объединенной группировки российских войск". Точные географические данные в поездке Шойгу не указали.

"Особое внимание Сергей Шойгу обратил на создание всех необходимых условий по безопасному размещению личного состава в полевых условиях, организацию всестороннего обеспечения войск, особенно работу медицинских и тыловых подразделений", — кратко описали ход совещания в пресс-службе.

Медиаактивность Шойгу, по мнению журналистов, происходит на фоне боев за Бахмут — российские войска не могут продвинуться в городе уже более полугода, отметила британская радиостанция ВВС.

Напомним, что американский Институт изучения войны 26 февраля сообщал об инициативе президента России Владимира Путина передать Шойгу контроль над российскими войсками в Украине. Одно из доказательств такого утверждения — активная интеграция 1-го и 2-го армейских корпусов "ДНР" и "ЛНР" в российскую армию.

Основатель российской ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин ранее жаловался, что Минобороны России не выдает его наемникам боеприпасы.