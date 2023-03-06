"Долетів до знаку в місті": Шойгу "перевіряв" об'єкти в зруйнованому Маріуполі (відео)

За офіційною версією, міністру оборони РФ показали рятувальний центр МНС "ДНР" та новий мікрорайон із 12 п'ятиповерхівок. ЗМІ пов'язали медійну активність чиновника на фронті з невдалими боями окупантів за Бахмут.

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Міністр оборони Росії Сергій Шойгу приїхав у тимчасово окупований Маріуполь з "робочим візитом". Про це повідомило вранці 6 березня у Telegram Міністерство оборони Росії.

Чиновник перевіряв роботу військово-будівельного комплексу Міноборони щодо "відновлення" інфраструктури Донбасу. Шойгу проінспектував готовність вже зданих об'єктів і хід виконання робіт на майданчиках будівель і споруд, що будуються.

Міноборони показало кадри візиту Шойгу в окуповане місто. Міністр летить на військовому гелікоптері, його супроводжують люди у формі МНС та у камуфляжі.

Борт приземляється в аеропорту Маріуполь, далі Шойгу показують військові об'єкти та рятувальний центр МНС "ДНР".

[ + – ] Міністр оборони РФ оглянув рятувальний центр МНС "ДНР"

Голові Міноборони показали багатофункціональний медичний центр, рятувальний центр МНС та новий мікрорайон із 12-ти п'ятиповерхових житлових будинків, стверджує міністерство.

"Міністру оборони доповіли про комплекс медико-біологічного агентства Росії, новий житловий мікрорайон із 6 дев'ятиповерхових будинків, школи і дитячих садків, що будуються в Маріуполі", — відзвітувало військове відомство.

Шойгу розповіли про будівництво водоводу з річки Дон у канал "Сіверський Донець — Донбас", який з'єднає Ростовську область з квазіутворенням "ДНР".

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко підтвердив візит Шойгу в Маріуполь. За його інформацією, це було 3 березня — тоді у небі зафіксували його вертоліт.

"Маршрут аеропорт Маріуполь — "Невський" і швидко назад. Де-факто сміливості вистачило лише до знаку в місті… Такі собі "сміливість та чесність", — зазначив він.

"Візити" Шойгу в зону бойових дій

Міністерство оборони Росії вже третій день поспіль публікує звіти, які демонструють присутність Шойгу в зоні бойових дій в Україні.

У суботу, 4 березня, міністр нібито відвідував передовий пункт управління одного з об'єднань угруповання військ "Схід" на південно-донецькому напрямку. Там він слухав доповідь командувача угрупування Рустама Мурадова.

А 5 березня Міноборони відрапортувало про нараду Шойгу з командувачами інших угруповань у "штабі об'єднаного угруповання російських військ". Точних географічних даних у поїздці Шойгу не вказали.

"Особливу увагу Сергій Шойгу звернув на створення всіх необхідних умов щодо безпечного розміщення особового складу в польових умовах, організацію всебічного забезпечення військ, особливо роботу медичних і тилових підрозділів", — коротко описали перебіг наради у пресслужбі.

Медіаактивність Шойгу, на думку журналістів, відбувається на тлі боїв за Бахмут — російські війська не можуть просунутися у місті вже понад пів року, зазначила британська радіостанція ВВС.

Нагадаємо, що американський Інститут вивчення війни 26 лютого повідомляв про ініціативу президента Росії Володимира Путіна передати Шойгу контроль над російськими військами в Україні. Один із доказів такого твердження — активна інтеграція 1-го та 2-го армійських корпусів "ДНР" та "ЛНР" в російську армію.

Засновник російської ПВК "Вагнер" Євген Пригожин раніше скаржився, що Міноборони Росії не видає його найманцям боєприпаси.