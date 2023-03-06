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Воєнний фокус Російсько-українська війна

"Долетів до знаку в місті": Шойгу "перевіряв" об'єкти в зруйнованому Маріуполі (відео)

Шойгу у Маріуполі, Сергій Шойгу у Маріуполі, Сергій Шойгу, Шойгу Маріуполь
Фото: Скрін відео | Шойгу перевіряв роботу комплексу Міноборони щодо "відновлення" інфраструктури Донбасу

За офіційною версією, міністру оборони РФ показали рятувальний центр МНС "ДНР" та новий мікрорайон із 12 п'ятиповерхівок. ЗМІ пов'язали медійну активність чиновника на фронті з невдалими боями окупантів за Бахмут.

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Міністр оборони Росії Сергій Шойгу приїхав у тимчасово окупований Маріуполь з "робочим візитом". Про це повідомило вранці 6 березня у Telegram Міністерство оборони Росії.

Чиновник перевіряв роботу військово-будівельного комплексу Міноборони щодо "відновлення" інфраструктури Донбасу. Шойгу проінспектував готовність вже зданих об'єктів і хід виконання робіт на майданчиках будівель і споруд, що будуються.

Міноборони показало кадри візиту Шойгу в окуповане місто. Міністр летить на військовому гелікоптері, його супроводжують люди у формі МНС та у камуфляжі.

Борт приземляється в аеропорту Маріуполь, далі Шойгу показують військові об'єкти та рятувальний центр МНС "ДНР".

рятувальний центр МНС "ДНР", МНС ДНР, ДНР Fullscreen
Міністр оборони РФ оглянув рятувальний центр МНС "ДНР"

Голові Міноборони показали багатофункціональний медичний центр, рятувальний центр МНС та новий мікрорайон із 12-ти п'ятиповерхових житлових будинків, стверджує міністерство.

"Міністру оборони доповіли про комплекс медико-біологічного агентства Росії, новий житловий мікрорайон із 6 дев'ятиповерхових будинків, школи і дитячих садків, що будуються в Маріуполі", — відзвітувало військове відомство.

Шойгу розповіли про будівництво водоводу з річки Дон у канал "Сіверський Донець — Донбас", який з'єднає Ростовську область з квазіутворенням "ДНР".

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко підтвердив візит Шойгу в Маріуполь. За його інформацією, це було 3 березня — тоді у небі зафіксували його вертоліт.

"Маршрут аеропорт Маріуполь — "Невський" і швидко назад. Де-факто сміливості вистачило лише до знаку в місті… Такі собі "сміливість та чесність", — зазначив він.

"Візити" Шойгу в зону бойових дій

Міністерство оборони Росії вже третій день поспіль публікує звіти, які демонструють присутність Шойгу в зоні бойових дій в Україні.

У суботу, 4 березня, міністр нібито відвідував передовий пункт управління одного з об'єднань угруповання військ "Схід" на південно-донецькому напрямку. Там він слухав доповідь командувача угрупування Рустама Мурадова.

А 5 березня Міноборони відрапортувало про нараду Шойгу з командувачами інших угруповань у "штабі об'єднаного угруповання російських військ". Точних географічних даних у поїздці Шойгу не вказали.

"Особливу увагу Сергій Шойгу звернув на створення всіх необхідних умов щодо безпечного розміщення особового складу в польових умовах, організацію всебічного забезпечення військ, особливо роботу медичних і тилових підрозділів", — коротко описали перебіг наради у пресслужбі.

Медіаактивність Шойгу, на думку журналістів, відбувається на тлі боїв за Бахмут — російські війська не можуть просунутися у місті вже понад пів року, зазначила британська радіостанція ВВС.

Нагадаємо, що американський Інститут вивчення війни 26 лютого повідомляв про ініціативу президента Росії Володимира Путіна передати Шойгу контроль над російськими військами в Україні. Один із доказів такого твердження — активна інтеграція 1-го та 2-го армійських корпусів "ДНР" та "ЛНР" в російську армію.

Засновник російської ПВК "Вагнер" Євген Пригожин раніше скаржився, що Міноборони Росії не видає його найманцям боєприпаси.