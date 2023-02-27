ПВК "Вагнер" зливають: Путін передає Шойгу контроль над армією РФ в Україні, – ISW

За даними американських аналітиків, Міноборони Росії ставить "вагнерівців" у Бахмуті на другий план і вводить у місто регулярні війська. Відбувається активна інтеграція армійських корпусів так званих "ДНР" та "ЛНР" у російську армію.

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Президент Росії Володимир Путін дозволив Міністерству оборони РФ на чолі із Сергієм Шойгу відновити контроль над російськими військами, що воюють в Україні. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) від 26 лютого.

Дозвіл президента РФ послідував за прибуттям в Україну основної частини з 300 тисяч мобілізованих, вважають аналітики.

В інституті перерахували події, що доводять бажання Путіна сконцентрувати російські військові сили під керівництвом Міноборони РФ. Насамперед це призначення голови Генштабу Росії Валерія Герасимова командувачем окупаційних військ в Україні. Сергій Суровікін, який обіймав раніше цю посаду, став його підлеглим.

Ще один доказ, на думку експертів, це активна інтеграція 1-го та 2-го армійських корпусів так званих "ДНР" та "ЛНР" до складу ЗС РФ. Маріонеткових командирів підрозділів усувають, викликаючи негативну реакцію ультранаціоналістів, наголосили в ISW.

[ + – ] Міноборони РФ інтегрує у російську армію терористів "ДНР"

Міноборони Росії обмежує військову діяльність ПВК "Вагнер" — їм не дають боєприпаси та перешкоджають у вербуванні ув'язнених.

"Герасимов зняв з "Вагнера" відповідальність за Бахмут, почав вводити туди підкріплення регулярних військ РФ і наказав російським каналам не оголошувати в ефірі назву ПВК", — йдеться у звіті.

Російське військове міністерство думає над обмеженням допуску до зон бойових дій мілітарі-блогерів, запроваджуючи нові правила безпеки та дисципліни, зауважив інститут.

"Ці суперечливі заходи є частиною поспішних спроб міністерства врегулювати наслідки відмови Путіна від примусової мобілізації у травні 2022 року", — додали експерти.

Президент Росії очевидно готує народ до затяжної та болісної війни. Він зрозумів, що тільки Міноборони РФ зможе утримувати великі механізовані сили, необхідні для підтримки надії на досягнення амбіцій в Україні, зазначили в ISW.

Нагадаємо, що журнал Forbes нещодавно підрахував сукупні витрати Росії на повномасштабну війну в Україні. За даними видання, на це пішло майже 115 млрд доларів або 30% усього російського бюджету за 2021 рік.

За даними британської розвідки за 12 лютого, війська РФ за 2 тижні зазнали найбільших втрат в Україні з початку повномасштабної війни — понад 800 осіб за 1 день.

Заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький 26 лютого розповів про готовність ЗСУ навесні провести контрнаступ. ЗСУ прагнутимуть розділити окупантів між Кримом і материковою частиною РФ.