Росія за рік війни в Україні витратила майже 115 млрд доларів, — Forbes

Кремль за підрахунками журналістів також втратив цілі армії і до 70% своєї сухопутної військової техніки.

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З початку повномасштабного вторгнення Росія витратила майже 115 млрд доларів, що становить 30% усього бюджету РФ за 2021 рік. Найбільше країна-агресорка витратила на зарплати військовим і компенсації сім'ям загиблих і пораненим солдатам – майже 54 млрд доларів. Свої розрахунки фінансових втрат, а також втрат у живій силі та техніці представило видання Forbes.

За рік війни в Україні РФ втратила величезну кількість солдат і було знищено цілі армії, а також величезну кількість техніки. Знаменитий міф про "другу армію світу" було зруйновано ЗСУ за 12 місяців.

Скільки грошей Росія витратила за рік на війну в Україні?

Згідно з розрахунками Forbes, РФ уже витратила на здійснення вторгнення у нашу країну майже 115 млрд доларів, що можна порівняти з третьою частиною російського бюджету за 2021 рік. Але тут враховуються лише витрати безпосередньо на війну, про економічні втрати від санкцій не йдеться.

Куди пішли гроші:

приблизно 36 млрд доларів витрачено на забезпечення ЗС РФ;

майже 54 млрд доларів пішло на зарплату російських військових, а також компенсації сім'ям загиблих і поранених окупантів;

вартість втраченої під час війни російської техніки оцінюється в 24,5 млрд доларів.

Враховуючи величезні витрати на зарплати військовим, а також компенсації пораненим і загиблим під час війни виникає питання, чи зможе Росія мобілізувати ще пів мільйона російських громадян, як випливає із чуток. Тобто, чи зможе витримати таке фінансове навантаження бюджет РФ?

Скільки втратила солдат Росія?

Справжня катастрофа для ЗС РФ через втрати настала протягом останнього місяця війни в Україні. За даними Генерального штабу ЗСУ, лише за період із 24 січня по 24 лютого українські військові змогли знищити 23 680 російських окупантів. Це в рази більше, ніж у середньому втрачали ЗС РФ на місяць протягом минулого року.

Видання Forbes пише, що такі катастрофічні втрати стали можливими через перекидання на фронт погано навчених мобілізованих росіян, колишніх ув'язнених, а також через наступ майже по всій лінії фронту.

Скільки Росія втратила танків за рік війни в Україні?

За рік повномасштабного вторгнення цілі танкові армії РФ припинили своє існування. Наприклад, восени 2022 року стало відомо про те, що ЗС РФ втратили Першу танкову армію РФ, яка була найбільшим танковим з'єднанням у Європі. Згідно з розрахунками Forbes, за рік Росія втратила 3 350 танків, а це навіть більше на 20 танків, ніж у країни-агресорки на початку повномасштабного вторгнення у лютому минулого року.

Через такі жахливі втрати бронетехніки, РФ довелося вдатися до розконсервації складів тривалого зберігання танків. Відомо, що в серпні минулого року на цих складах було приблизно 2 тисячі танків, які можуть вести бойові дії. Як пише Forbes, інформація про те, що в Росії на складах зберігаються десятки тисяч танків ще з часів СРСР, виявилася неправдою.

Аналіз відкритих джерел показав, що за 12 місяців війни Росія змогла розконсервувати і виробити від 1 000 до 1 800 танків. А це у 2-3 рази менше, ніж ЗС РФ мали на початку вторгнення в Україну. Розрахунки Forbes показують, що за весь час війни Росія втратила як знищені, так і захоплені ЗСУ танки на 25 млрд доларів.

Скільки Росія втратила іншої техніки?

Що ж до іншої бронетехніки й артилерії, то втрати ЗС РФ у разі такі катастрофічні. За оцінками видання за 12 місяців війни Росія втратила від 40% до 70% усієї своєї сухопутної військової техніки.

За рік війни ЗСУ знищили:

471 російських РСЗВ із наявних 1 100 одиниць;

2 352 російських артилерійських установок із наявних 3 080 одиниць.

Незважаючи на розконсервацію Росією сотень артилерійських систем, їхнє планомірне знищення українською армією призвело до паритету на фронті за цими видами озброєння.

Особливо гострою проблемою для росіян стали втрати в авіації, яка хоч і не відіграє таку важливу роль у війні в Україні, але відновлення втраченої авіатехніки – це дуже дороге заняття. Росія втратила літаків на суму приблизно 6,5 млрд доларів, а вертольотів – на 3 млрд доларів.

Втрати Росією ракет

За даними Міністерства оборони України, на початку повномасштабної війни Росія мала у своєму арсеналі 2 727 далекобійних крилатих та балістичних ракет і понад 8 500 ракет малого радіусу, які летять на відстань до 200 км. Окупанти випустили по Україні вже понад 4 тисячі ракет, але останнім часом темп обстрілів знизився — з 250-300 до 110-180 ракет на місяць. Це може означати, що ракетний арсенал РФ вичерпується.

За даними Міністерства оборони України, у перші 9 місяців повномасштабного вторгнення заводи РФ виробляли приблизно 80 ракет на місяць. Але зараз, за словами начальника ГУР Кирила Буданова, зараз російські заводи можуть випускати лише приблизно 40 ракет на місяць. Це з дією санкцій і відсутністю необхідної кількості деталей. Але в Росії є ще запас 1 100-1 300 далекобійних ракет, а ракет малого радіусу дії ще більший.

Згідно зі звітом британської розвідки, який було представлено 12 лютого, за 2 тижні Росія зазнала найбільших втрат із початку війни повномасштабної війни в Україні.

Нагадуємо, що згідно зі звітом аналітиків з ISW, українська армія знищила під Вугледаром колони техніки елітного підрозділу ЗС РФ. Йдеться про 155-у бригаду морської піхоти, якій доручили виконувати одні з найважчих операцій на фронті.