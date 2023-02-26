Россия за год войны в Украине потратила почти 115 млрд долларов, — Forbes

Кремль, под подсчетам журналистов, также потерял целые армии и до 70% своей сухопутной военной техники.

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С начала полномасштабного вторжения Россия потратила почти 115 млрд долларов, что составляет 30% от всего бюджета РФ за 2021 год. Больше всего страна-агрессор потратила на зарплаты военным и компенсации семьям погибших и раненым солдатам – почти 54 млрд долларов. Свои расчеты финансовых потерь, а также потерь в живой числе и технике представило издание Forbes.

За год войны в Украине РФ потеряла огромное количество солдат и были уничтожены целые армии, а также огромное количество техники. Знаменитый миф о "второй армии мира" был разрушен ВСУ за 12 месяцев.

Сколько денег Россия потратила за год на войну в Украине?

Согласно расчетам Forbes, РФ уже потратила на осуществление вторжения в нашу страну почти 115 млрд долларов, что сопоставимо с третьей частью российского бюджета за 2021 год. Но здесь учитываются только траты непосредственно на войну, речь об экономических потерях от санкций не идет.

Куда ушли деньги:

Примерно 36 млрд долларов потрачено на обеспечение ВС РФ;

Почти 54 млрд долларов ушло на зарплату российских военных, а также на компенсации семьям погибших и раненым оккупантам;

Стоимость потерянной во время войны российской техники оценивается в 24,5 млрд долларов.

Учитывая огромные траты на зарплаты военным, а также компенсации раненым и погибшим во время войны возникает вопрос, сможет ли Россия мобилизовать еще полмиллиона российских граждан, как следует из слухов. То есть сможет ли выдержать такую финансовую нагрузку бюджет РФ?

Сколько потеряла солдат Россия?

Настоящая катастрофа для ВС РФ по потерям наступила в течение последнего месяца войны в Украине. Согласно данным Генерального штаба ВСУ, только за период с 24 января по 24 февраля, украинские военные смогли уничтожить 23 680 российских оккупантов. Это в разы больше, чем в среднем теряли ВС РФ в месяц в течение прошлого года.

Издание Forbes пишет, что такие катастрофические потери стали возможны из-за переброски на фронт плохо обученных мобилизованных россиян, бывших заключенных, а также в следствие наступлений почти по всей линии фронта.

Сколько Россия потеряла танков за год войны в Украине?

За год полномасштабного вторжения целые танковые армии РФ прекратили свое существование. Например, осенью 2022 года стало известно о том, что ВС РФ потеряли Первую танковую армию РФ, которая являлась самым большим танковым соединением в Европе. Согласно расчетам Forbes, за год Россия потеряла 3350 танков, а это даже больше на 20 танков, чем было у страны-агрессора в начале полномасштабного вторжения в феврале прошлого года.

Из-за таких чудовищных потерь бронетехники, РФ пришлось прибегнуть к расконсервации складов длительного хранения танков. Известно, что в августе прошлого года на этих складах находилось примерно 2 тысячи танков, которые могут вести боевые действия. Как пишет Forbes, информация о том, что у России на складах хранятся десятки тысяч танков еще со времен СССР, оказалась неправдой.

Анализ открытых источников показал, что за 12 месяцев войны, Россия смогла расконсервировать и произвести от 1000 до 1800 танков. А это в 2-3 раза меньше, чем ВС РФ имели в начале вторжения в Украину. Расчеты Forbes показывают, что за все время войны Россия потеряла как уничтоженных, так и захваченных ВСУ танков на 25 млрд долларов.

Сколько Россия потеряла другой техники?

Что касается другой бронетехники и артиллерии, то потери ВС РФ в данном случае не такие катастрофические. По оценкам издания за 12 месяцев войны Россия потеряла от 40% до 70% всей своей сухопутной военной техники.

За год войны ВСУ уничтожили:

471 российских РСЗО из имеющихся 1100 единиц;

2352 российских артиллерийских установок из имеющихся 3080 единиц.

Несмотря на расконсервацию Россией сотен артиллерийских систем, их планомерное уничтожение украинской армией привело к паритету на фронте по этим видам вооружения.

Особенно острой проблемой для россиян стали потери в авиации, которая хоть и не играет такой важной роли в войне в Украине, но восстановление утраченной авиатехники – это очень дорогостоящее занятие. Россия потеряла самолетов на сумму в примерно 6,5 млрд долларов, а вертолетов – на 3 млрд долларов.

Потери Россией ракет

По данным Министерства обороны Украины, в начале полномасштабной войны Россия имела в своем арсенале 2727 дальнобойных крылатых и баллистических ракет и более 8500 ракет малого радиуса, которые летят на расстояние до 200 км. Оккупанты выпустили по Украине уже более 4 тысяч ракет, но в последнее время темп обстрелов снизился — с 250-300 до 110-180 ракет в месяц. Это может означать, что ракетный арсенал РФ исчерпывается.

По данным Министерства обороны Украины, в первые 9 месяцев полномасштабного вторжения заводы РФ производили примерно по 80 ракет в месяц. Но сейчас, по словам начальника ГУР Кирилла Буданова, сейчас российские заводы могут выпускать только примерно 40 ракет месяц. Это связано с действием санкций и отсутствием необходимого количества деталей. Но у России есть еще запас в 1100-1300 дальнобойных ракет, а ракет малого радиуса действия еще больше.

Согласно отчету британской разведки, который был представлен 12 февраля, за 2 недели Россия понесла самые большие потери с начала войны полномасштабной войны в Украине.

Напоминаем, что согласно отчету аналитиков из ISW, украинская армия уничтожила под Угледаром колонны техники элитного подразделения ВС РФ. Речь идет о 155-й бригаде морской пехоты, которой поручили выполнять одни из самых тяжелых операций на фронте.