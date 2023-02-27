ЧВК "Вагнер" сливают: Путин передает Шойгу контроль над армией РФ в Украине, – ISW

По данным американских аналитиков, Минобороны России ставит "вагнеровцев" в Бахмуте на второй план и вводит в город регулярные войска. Происходит активная интеграция армейских корпусов так называемых "ДНР" и "ЛНР" в российскую армию.

Related video

Президент России Владимир Путин разрешил Министерству обороны РФ во главе с Сергеем Шойгу восстановить контроль над российскими войсками, воюющими в Украине. Об этом сказано в отчете американского Института изучения войны (ISW) от 26 февраля.

Разрешение президента РФ последовало за прибытием в Украину основной части из 300 тысяч мобилизованных, полагают аналитики.

В институте перечислили события, которые доказывают желание Путина сконцентрировать российские военные силы под руководством Минобороны РФ. Прежде всего — это назначение главы Генштаба России Валерия Герасимова командующим оккупационными войсками в Украине. Занимавший ранее эту должность Сергей Суровикин стал его подчиненным.

Еще одно доказательство, по мнению экспертов, это активная интеграция 1-го и 2-го армейских корпусов так называемых "ДНР" и "ЛНР" в состав ВС РФ. Марионеточных командиров подразделений устраняют, вызывая негативную реакцию ультранационалистов, подчеркнули в ISW.

[ + – ] Минобороны РФ интегрирует в российскую армию террористов "ДНР"

Минобороны России ограничивает военную деятельность ЧВК "Вагнер" — им не дают боеприпасы и препятствуют в вербовке заключенных.

"Герасимов снял с "Вагнера" ответственность за Бахмут, начал вводить туда подкрепления регулярных войск РФ и приказал российским каналам не объявлять в эфире название ЧВК", — говорится в отчете.

Российское военное министерство думает над ограничением допуска к зонам боевых действий милитари-блогеров, вводя новые правила безопасности и дисциплины, заметил институт.

"Эти противоречивые меры являются частью поспешных попыток министерства урегулировать последствия отказа Путина от принудительной мобилизации в мае 2022 года", — добавили эксперты.

Президент России явно готовит народ к затяжной и болезненной войне. Он понял, что только Минобороны РФ сможет содержать крупные механизированные силы, необходимые ему для поддержания надежды на достижение амбиций в Украине, заключили в ISW.

Напомним, что журнал Forbes недавно подсчитал совокупные траты России на полномасштабную войну в Украине. По данным издания, на это ушло почти 115 млрд долларов или 30% всего российского бюджета за 2021 год.

По данным британской разведки за 12 февраля, войска РФ за 2 недели понесли самые большие потери в Украине с начала полномасштабной войны — более 800 человека за 1 день.

Замначальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий 26 февраля рассказал о готовности ВСУ весной провести контрнаступление. ВСУ будут стремиться разделить оккупантов между Крымом и материковой частью РФ.