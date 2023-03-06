Деградация войск: аналитики рассказали есть ли шансы у ВС РФ под Угледаром, — ISW

По мнению экспертов, российские войска не обладают достаточным потенциалом для наступательных операций под Угледаром. Из-за потерь российская бригада морской пехоты, которая воюет на этом направлении, семь раз была переформирована.

Related video

Продвижение российской армии под Угледаром является маловероятным, так как деморализованные из-за больших потерь войска противника не обладают достаточным потенциалом. Кроме того в высшем военном руководстве РФ возникли разногласия, которые усугубляют и без того незавидное положение оккупантов на этом направлении. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW) в очередной сводке за 5 марта.

На основе информации Генштаба ВСУ, эксперты скептически оценили возможности ВС РФ под Угледаром на данный момент. Пока неясно, намерены ли российские войска возобновить наступательные действия в районе Угледара, однако крайне маловероятно, что они продвинутся достаточно далеко в этом направлении, чтобы оказать поддержать наступление на других участках фронта в Донецкой области.

Аналитики оценили боеспособность 155-ой морской пехотной бригады, которая с начала вторжения по меньшей мере семь раз была переформирована из-за больших потерь личного состава и техники. Отмечается, что командиры морпехов отказываются вести в атаку бойцов из-за низкого боевого духа солдат. Кроме того военное командование потеряло контроль над нерегулярным формированием казачьего батальона.

"Российские силы вряд ли смогут провести какие-либо концентрированные наступательные действия с нынешними деморализованными и деградировавшими силами в районе Угледара", — подчеркнули эксперты.

Кроме того ситуация усугубляется возникшим конфликтом между министром обороны РФ Сергеем Шойгу и командующим Восточным военным округом (ВВО) генерал-полковником Рустамом Мурадовым. Сообщается, что Шойгу дал приказ любой ценой взять Угледар, однако Мурадову требуются резервы живой силы и техники.

"Шойгу, вероятно, встретился с Мурадовым 4 марта, чтобы оценить возможность возобновления наступательных действий под Угледаром, хотя до сих пор не ясно, решил ли Шойгу предоставить Мурадову необходимые для этого ресурсы", — прогнозируют эксперты.

В заключение в ISW оценили тактическую обстановку на этом направлении и уточнили, что российским силам необходимо продвинуться на 24 км, чтобы поддержать операции вдоль западной окраины города Донецка в направлении Маринки, или чтобы угрожать тыловым украинским позициям в неконтролируемых районах Донецкой области в направлении Куркахово. Однако за три недели наступления противнику не удалось продвинуться даже на 4 км от Никольского и Павловки в направлении Угледара, подытожили эксперты.

Напомним, исследователи Warspotting 3 марта подсчитали потери ВС РФ под Угледаром. По информации аналитиков, противник потерял за февраль этого года 48 танков, 45 бронемашин пехот, 5 единиц инженерной техники и другие транспортные средства.