Деградація військ: аналітики розповіли, чи є шанси у ЗС РФ під Вугледаром, — ISW

На думку експертів, російські війська не мають достатнього потенціалу для наступальних операцій під Вугледаром. Через втрати російська бригада морської піхоти, яка воює на цьому напрямку, сім разів була переформована.

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Просування російської армії під Вугледаром є малоймовірним, оскільки деморалізовані через великі втрати війська противника не мають достатній потенціал. Крім того, у вищому військовому керівництві РФ виникли розбіжності, які посилюють і без того незавидне становище окупантів на цьому напрямі. Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у черговому зведенні за 5 березня.

На основі інформації Генштабу ЗСУ експерти скептично оцінили можливості ЗС РФ під Вугледаром наразі. Поки незрозуміло, чи мають намір російські війська відновити наступальні дії в районі Вугледара, проте вкрай малоймовірно, що вони просунуться досить далеко в цьому напрямку, щоб підтримати наступ на інших ділянках фронту Донецької області.

Аналітики оцінили боєздатність 155-ої морської піхотної бригади, яка з початку вторгнення щонайменше сім разів була переформована через великі втрати особового складу та техніки. Зазначається, що командири морпіхів відмовляються вести в атаку бійців через низький бойовий дух солдат. Крім того, військове командування втратило контроль над нерегулярним формуванням козацького батальйону.

"Російські сили навряд чи зможуть провести будь-які концентровані наступальні дії з нинішніми деморалізованими та деградувальними силами в районі Вугледара", — підкреслили експерти.

Крім того, ситуація посилюється конфліктом між міністром оборони РФ Сергієм Шойгу і командувачем Східного військового округу (СВО) генерал-полковником Рустамом Мурадовим. Повідомляється, що Шойгу наказав за всяку ціну взяти Вугледар, проте Мурадову потрібні резерви живої сили та техніки.

"Шойгу, ймовірно, зустрівся з Мурадовим 4 березня, щоб оцінити можливість поновлення наступальних дій під Вугледаром, хоча досі не зрозуміло, чи вирішив Шойгу надати Мурадову необхідні для цього ресурси", — прогнозують експерти.

Насамкінець в ISW оцінили тактичну обстановку на цьому напрямку й уточнили, що російським силам необхідно просунутися на 24 км, щоб підтримати операції вздовж західної околиці міста Донецька у напрямку Мар'їнки, або щоб загрожувати тиловим українським позиціям у неконтрольованих районах Донецької області у напрямку Курахового. Проте за три тижні наступу противнику не вдалося просунутися навіть на 4 км від Микільського та Павлівки у напрямку Вугледара, підсумували експерти.

Нагадаємо, дослідники Warspotting 3 березня підрахували втрати ЗС РФ під Вугледаром. За інформацією аналітиків, противник втратив за лютий цього року 48 танків, 45 бронемашин піхот, 5 одиниць інженерної техніки та інші транспортні засоби.