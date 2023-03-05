Провал під Вугледаром викликав конфлікт між Мурадовим та Шойгу, — Генштаб ЗСУ

Глава Міноборони РФ Сергій Шойгу вимагає від генерал-полковника Рустама Мурадова негайно захопити Вугледар, щоб виправдати присвоєне йому нещодавно військове звання.

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У вищому військовому керівництві Російської Федерації назріває конфлікт через значні втрати і відсутність реальних досягнень на фронті. Про це повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ станом на 5 березня.

За інформацією відомства, у лютому 2023 року президент РФ Володимир Путін присвоїв командувачу Східного військового округу Рустаму Мурадову звання генерал-полковника за доповідь про нібито наявні успіхи 155-ї бригади морської піхоти на Вугледарському напрямку.

Тому зараз голова Міноборони РФ Сергій Шойгу вимагає від Мурадова "відпрацювати" звання та захопити Вугледар за будь-яку ціну.

Проте керівництво бригади та військовослужбовці відмовляються знову йти в наступ, оскільки російські війська мають без будь-якого забезпечення та підготовки йти на штурм добре укріплених позицій ЗС України.

Ситуація у Вугледарі: що відомо на сьогодні

Бої за Вугледар продовжуються, і українські військові стримують супротивника, який намагається захопити місто.

ЗС РФ при цьому почали втрачати контроль над так званими "козацькими батальйонами", які стоять під Вугледаром. Там виконує бойові завдання, воюючи на боці ЗС РФ, добровольчий батальйон "Степ/Тигр", набраний Приморським окружним козацьким товариством Уссурійського козацького товариства.

За даними Генштабу ЗСУ, командування підрозділу вкрай незадоволене керівництвом ЗС РФ і нехтує взаємодією з підрозділами російської армії, ігноруючи накази військового начальства.

Також, як стало відомо 5 березня, знімальна група російського журналіста-пропагандиста Володимира Соловйова потрапила під артилерійський обстріл. Соловйов прибув у район Вугледара, щоб виступити перед 155-ї бригадою морських піхотинців.

Дозвіл приїхати в зону бойових дій Соловйову та його співробітникам дав особисто начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов, який мав забезпечити безпеку пропагандиста. Однак коли Соловйов приїхав у розташування морпіхів, по населеному пункту вдарила артилерія ЗСУ.

Нагадаємо, на початку березня Warspotting оновили дані про втрати ЗС РФ під Вугледаром. За інформацією аналітиків, найнещасливішим для окупантів видався понеділок, 6 лютого. Тоді за добу ЗС РФ безповоротно втратили 43 одиниці техніки.

Фокус також писав, що у лютому мережі з'явилося відео, як російські окупанти безглуздо втрачають броньовану техніку, підриваючись на замінованому полі. Після того, як танк у голові колони вибухає через міну, російські танкісти продовжують рух мінним полем на броньованій техніці, злітаючи в повітря один за одним.