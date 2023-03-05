Провал под Угледаром вызвал конфликт между Мурадовым и Шойгу, — Генштаб ВСУ

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу требует от генерал-полковника Рустама Мурадова немедленно захватить Угледар, чтоб оправдать присвоенное ему недавно воинское звание.

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В высшем военном руководстве Российской Федерации назревает конфликт из-за значительных потерь и отсутствия реальных достижений на фронте. Об этом сообщается в вечерней сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 5 марта.

По информации ведомства, в феврале 2023 года президент РФ Владимир Путин присвоил командующему Восточным военным округом Рустаму Мурадову звание генерал-полковника за доклад о якобы имеющихся успехах 155-й бригады морской пехоты на Угледарском направлении.

Поэтому сейчас глава Минобороны РФ Сергей Шойгу требует от Мурадова "отработать" звание и захватить Угледар любой ценой.

Однако руководство бригады и военнослужащие отказываются снова идти в наступление, так как российским войскам предстоит без какого-либо обеспечения и подготовки идти на штурм хорошо укрепленных позиций ВС Украины.

Ситуация в Угледаре: что известно на сегодня

Бои за Угледар продолжаются, и украинские военные сдерживают противника, который пытается захватить город.

ВС РФ при этом начали терять контроль над так называемыми "казачьими батальонами", которые стоят под Угледаром. Там выполняет боевые задачи, воюя на стороне ВС РФ, добровольческий батальон "Степь/Тигр", набранный Приморским окружным казачьим обществом Уссурийского войскового казачьего общества.

По данным Генштаба ВСУ, командование подразделения крайне недовольно руководством ВС РФ и пренебрегает взаимодействием с подразделениями российской армии, игнорируя приказы военного начальства.

Также, как стало известно 5 марта, съемочная группа российского журналиста-пропагандиста Владимира Соловьева попала под артиллерийский обстрел. Соловьев прибыл в район Угледара, чтоб выступить перед 155-й бригадой морских пехотинцев.

Разрешение приехать в зону боевых действий Соловьеву и его сотрудникам дал лично начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов, который должен был обечпечить безопасность пропагандиста. Однако когда Соловьев приехал в расположение морпехов, по населенному пункту ударила артиллерия ВСУ.

Напомним, в начале марта Warspotting обновили данные о потерях ВС РФ под Угледаром. По информации аналитиков, самым несчастливым для оккупантов выдался понедельник, 6 февраля. Тогда за сутки ВС РФ бесповоротно потеряли 43 единицы техники.

Фокус также писал, что в феврале сети появилось видео, как российские оккупанты бессмысленно теряют бронированную технику, подрываясь на заминированном поле. После того, как танк в голове колонны взрывается из-за мины, российские танкисты продолжают движение по минному полю на бронированной технике, взлетая в воздух один за другим.