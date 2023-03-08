ЗС РФ через провал під Вугледаром не знають, на якому напрямку наступати, — розвідка Британії

У відомстві припускають, що військове командування РФ, імовірно, планувало під Вугледаром розвинути головний наступ. Проте за три місяці штурмів на цьому напрямі окупанти не досягли успіхів.

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Російське військове командування постало перед дилемою щодо головного напряму для наступу в Україні. Головний удар, імовірно, мав бути під Вугледаром, проте за останні три місяці штурмові операції ЗС РФ були невдалими. Про це 8 березня повідомила британська розвідка.

У звіті Міністерства оборони Великобританії йдеться, що 4 березня 2023 року були опубліковані кадри рідкісного візиту міністра оборони РФ Сергія Шойгу в Україну, що стало певною відповіддю на поїздку Євгенія Пригожина на передову, на тлі гучного конфлікту між російським оборонним відомством і керівником ПВК.

"Існує реальна можливість того, що це було частково відповіддю на недавні кадри, на яких власник групи "Вагнер" Євгеній Пригожин відвідує своїх бійців на лінії фронту", — йдеться в публікації.

На кадрах також помітили єдиного польового командира — генерал-полковника Рустама Мурадова, який є командувачем російських військ Східного округу. Саме він відповідає за ділянку фронту в районі Вугледара, де окупанти безуспішно намагаються наступати.

Британська розвідка зазначає, що донедавна російське командування, ймовірно, розглядало Вугледарський напрямок як основний спосіб прориву лінії фронту з метою добитися оперативної переваги. Однак тепер противник розглядає інші варіанти й вирішує, чи зробити ще один штурм Вугледара або підтримати інтенсивні бої далі на північ в районі Бахмута й Кремінної.

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Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни 5 березня повідомили, що просування російських військ під Вугледаром є малоймовірним. Великі втрати в живій силі й техніці, а також розбіжності в лавах вищого військового керівництва РФ погіршують становище російської армії на цьому напрямі.

Засновник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин 22 лютого звинуватив Міністерство оборони РФ у брехні. За його словами, "вагнерівці" недоотримують 80% боєприпасів від необхідних для виконання бойових завдань, а в Міноборони РФ намагаються це приховати.