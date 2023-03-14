"Первая партия уже в ВСУ": "Укроборонпром" наладил производство танковых снарядов

В госконцерне сообщают, что боеприпасы производят в одной из стран НАТО, однако на предприятии работают украинские специалисты.

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Государственный концерн "Укроборонпром" отрапортовал о налаживании производства за границей танковых боеприпасов для украинских танков. Об этом 14 марта сообщила пресс-служба госконцерна.

Первую партию боеприпасов по заказу Министерства обороны Украины уже передали в ВСУ, утверждают в "Укроборонпроме". 125-мм боеприпас подходит для танков Т-64, Т-72 и Т-80.

Отмечается, что производство боеприпасов налажено в тесном сотрудничестве с одной из стран НАТО за рубежом. Это впервые в истории независимости Украины, когда есть производство следующих типов боеприпасов:

82-мм и 120-мм минометные мины;

122-мм и 152-мм боеприпасы для артиллерии;

125-мм танковые снаряды.

Также в госконцерне отмечают, что производство налажено за рубежом по соображениям безопасности, однако на линии производство работают украинские конструкторы, технологи, токари и сталелитейщики.

Напомним, 14 марта СМИ писали, что в ВСУ недостаточно боеприпасов разных калибров. Однако это может быть связано с планами готовящегося контрнаступления.

9 февраля "Укроборонпром" показал применение 120-мм мин силами ВСУ, которые производятся в одной из стран НАТО.