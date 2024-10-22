Найвищий танк на полі бою: новий M10 Booker виявився більшим за "Абрамси" (фото)

Висота легкого танка M10 Booker може сягати 3,65 метра, що є наслідком використання шасі ASCOD. На думку експертів, така висота зумовлена комфортом для десанту та протимінним захистом.

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M10 Booker, новітній легкий танк армії США, незважаючи на свою класифікацію як "не танк" з боку Пентагону, виявився досить великою бойовою машиною. Попри вагу в 38 тонн, що майже вдвічі менше, ніж у сучасних західних основних бойових танків, його розміри викликали здивування. Про це пише Defense Express.

Оглядачі зазначили, що M10 Booker багаторазово демонструвався на різноманітних виставках, але його справжні розміри дотепер не були акцентовані ні розробником General Dynamics Land Systems, ні Міністерством оборони США.

Тим часом нещодавно в інтернеті з'явилося фото, викладене спільнотою US Army Brotherhood of Tankers, яке підтвердило: M10 Booker вищий за основний бойовий танк M1A2 Abrams, висота якого становить близько 2,4-2,8 метра. При цьому вказується, що висота M10 Booker може досягати 3,65 метра, що робить його на 1,3-1,5 раза вищим, ніж Abrams.

Фото: Відкриті джерела

Однак M10 коротший на три метри — його довжина становить 6,85 метра, тоді як Abrams — 9,83 метра з гарматою. Для порівняння, висота бойової машини піхоти M2 Bradley становить 2,9 метра, а колісної машини Stryker у версії бронетранспортера — 2,64 метра.

Таким чином, M10 Booker стає найвищою бойовою машиною армії США, призначеною для застосування на полі бою.

Причина збільшеної висоти

Причиною такої висоти є використання шасі ASCOD, яке також застосовується для бойових машин піхоти. Для таких машин висота часто обумовлюється необхідністю забезпечення комфорту для десанту і протимінним захистом. Однак залишається відкритим питання, наскільки це виправдано для легкого танка.

"Бо навіть саме поняття зменшення силуету танка з метою меншої вразливості можливо вже належить до часів, коли ще не було сучасних цифрових систем управління вогнем, автосупроводження цілі, головок самонаведення на ПТРК, а машинний зір на дронах-камікадзе не робив свої перші кроки", — підсумували оглядачі.

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