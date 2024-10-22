Самый высокий танк на поле боя: новый M10 Booker оказался больше "Абрамсов" (фото)

Высота легкого танка M10 Booker может достигать 3,65 метра, что является следствием использования шасси ASCOD. По мнению экспертов, такая высота обусловлена комфортом для десанта и противоминной защитой.

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M10 Booker, новейший легкий танк армии США, несмотря на свою классификацию как "не танк" со стороны Пентагона, оказался довольно крупной боевой машиной. Несмотря на вес в 38 тонн, что почти вдвое меньше, чем у современных западных основных боевых танков, его размеры вызвали удивление. Об этом пишет Defense Express.

Обозреватели отметили, что M10 Booker многократно демонстрировался на различных выставках, но его настоящие размеры до сих пор не были акцентированы ни разработчиком General Dynamics Land Systems, ни Министерством обороны США

Между тем недавно в интернете появилось фото, выложенное сообществом US Army Brotherhood of Tankers, которое подтвердило: M10 Booker выше основного боевого танка M1A2 Abrams, высота которого составляет около 2,4–2,8 метра. При этом указывается, что высота M10 Booker может достигать 3,65 метра, что делает его на 1,3–1,5 раза выше, чем Abrams.

Фото: Открытые источники

Однако M10 короче на три метра — его длина составляет 6,85 метра, в то время как Abrams — 9,83 метра с пушой. Для сравнения, высота боевой машины пехоты M2 Bradley составляет 2,9 метра, а колесной машины Stryker в версии бронетранспортера — 2,64 метра.

Таким образом, M10 Booker становится самой высокой боевой машиной армии США, предназначенной для применения на поле боя.

Причина увеличенной высоты

Причиной такой высоты является использование шасси ASCOD, которое также применяется для боевых машин пехоты. Для таких машин высота часто обуславливается необходимостью обеспечения комфорта для десанта и противоминной защитой. Однако остается открытым вопрос, насколько это оправдано для легкого танка.

"Потому что даже само понятие уменьшения силуэта танка с целью меньшей уязвимости возможно уже относится ко временам, когда еще не было современных цифровых систем управления огнем, автосопровождения цели, головок самонаведения на ПТРК, а машинное зрение на дронах-камикадзе не делало свои первые шаги", — подытожили обозреватели.

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