Боль для всех соперников: почему M10 Booker — это больше, чем просто легкий танк

Армия США проводит самую крупную трансформацию за последние несколько десятилетий. И танк M10 Booker является важнейшей частью этой трансформации

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Армия США получила первые боевые машины M10 Booker от компании General Dynamics Land Systems, постепенно начав их серийное производство. Новая оружейная платформа, несомненно, станет головной болью для России и других соперников на любом поле боя.

Фокус перевел статью Питера Сучиу об особенностях легкого танка M10 Booker.

Названный в честь двух погибших американских солдат, M10 Booker призван усилить огневую мощь и маневренность армии США.

Испытания в Форт-Либерти, штат Северная Каролина, и Форт-Стюарт, штат Джорджия, позволят оценить его характеристики в различных условиях.

Армия планирует приобрести 504 единицы, каждая стоимостью от 12 до 14 миллионов долларов, а серийное производство танка должно начаться в следующем году.

Новая боевая машина M10 Booker армии США начинает этап испытаний

Новая штурмовая машина армии США неуклонно движется вперед. В прошлом месяце компания General Dynamics Land Systems (GDLS) объявила о поставке первых боевых машин M10 Booker в армию, так как они достигли стадии начального мелкосерийного производства (LRIP).

"M10 Booker названа в честь двух американских героев, пожертвовавших своими жизнями на службе своей стране, и для нас большая честь спроектировать, построить и поставить эти машины армии, – сказал Гордон Стайн, вице-президент и генеральный менеджер General Dynamics Land Systems в США, в заявлении от 15 мая 2024 года. – Эти новейшие Booker воплощают в себе усовершенствования и выводы, которые мы извлекли на этапе среднеуровневых закупок программы, и мы уверены, что солдаты найдут их очень полезными при выполнении своих задач".

Мелкосерийное производство будет предназначаться для испытаний и логистики армии США, которая на практике определит, какие изменения необходимы платформе. Как сообщает Breaking Defense, первые единицы будут отправлены в Форт-Либерти, Северная Каролина, и пройдут испытания этим летом в 82-й воздушно-десантной дивизии, после чего часть M10 отправится в Форт-Стюарт, Джорджия, для дополнительных испытаний артиллерии.

"Мы также проведем производственную квалификацию и испытания машины в пустынных, арктических, умеренных и тропических условиях, ставя перед ней такие препятствия, как пропасти и стены, которые нужно преодолевать, и подвергая ее реальным угрозам, чтобы проверить ее живучесть", – заявил генерал-майор Гленн Дин, руководитель программы наземных боевых систем, в пресс-релизе армии США, опубликованном в апреле.

В начале следующего года Booker отправится на первоначальные эксплуатационные испытания и оценку (IOT&E), чтобы завершить все кратко- и долгосрочные модификации, которые потребуется внести компании GDLS. Это позволит перейти на следующий этап программы, и производители гусеничной машины уже во втором квартале следующего года смогут приступить к заключению контракта на полномасштабное производство.

Ссылаясь на бюджетные запросы, Breaking Defense также сообщает, что армия США планирует приобрести 504 M10 Booker, причем стоимость первых машин составит от 12 до 14 миллионов долларов.

Новый легкий танк?

Изначально легкий танк назывался Mobile Protected Firepower Vehicle (MPFV), но в прошлом году он получил официальное обозначение M10, а также имя в честь двух разных солдат по фамилии Букер.

Первый – это награжденный Медалью Почета рядовой Роберт Букер из 133-го пехотного полка 34-й пехотной дивизии, погибший 9 апреля 1943 года под Фондуком, Тунис, во время Второй мировой войны; второй – командир танка и обладатель Креста за выдающиеся заслуги старший сержант Стевон Букер из роты А 1-го батальона 64-го бронетанкового полка 2-й бригадной боевой группы 3-й пехотной дивизии, погибший 5 апреля 2003 года во время операции "Иракская свобода".

"Армия проводит самую крупную трансформацию за последние несколько десятилетий, чтобы доминировать в крупномасштабных боевых операциях в многодоменной среде, и M10 Booker является важнейшей частью этой трансформации", – добавил Даг Буш, помощник министра армии по закупкам, логистике и технологиям, в апрельском пресс-релизе.

Успешно пройдя испытания, танк сможет помогать солдатам передвигаться быстрее и будет прикрывать штурмовые группы на различных участках местности

M10 Booker: больше, чем легкий танк

Прототип от GDLS победил проект компании BAE Systems в 2022 году. Это первая крупная боевая машина, разработанная для армии США со времен окончания холодной войны в 1980-х годах. Окончательный вариант M10 Booker управляется экипажем из четырех человек, включая командира, водителя, наводчика и заряжающего.

Основным вооружением машины является 105-мм пушка XM35, кроме того, она оснащена 7,62-мм коаксиальным пулеметом, командирским пулеметом M2 калибра .50, а также прицелом основного орудия от Abrams, дымовыми гранатометами, спускными панелями и автоматической системой подавления огня. Эти особенности призваны повысить живучесть машины при ведении как прямого, так и непрямого огня, в том числе из гранатометов и при взрывах самодельных взрывных устройств (СВУ). Максимальная скорость M10 составляет 64 км в час, а два "Букера" поместятся в грузовой самолет C-17.

Успешно пройдя испытания, танк сможет помогать солдатам передвигаться быстрее и будет прикрывать штурмовые группы на различных участках местности.

Об авторе

Питер Сучиу – журналист из Мичигана. За свою двадцатилетнюю журналистскую карьеру он участвовал в работе более чем четырех десятков журналов, газет и веб-сайтов, опубликовав свыше 3200 материалов. Регулярно пишет о военной технике, истории огнестрельного оружия, кибербезопасности, политике и международных делах. Питер также является автором статей для Forbes и Clearance Jobs. Вы можете следить за ним в Twitter: @PeterSuciu. Напишите автору по электронной почте: [email protected].