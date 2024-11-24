Семья блогеров обворовала магазины одежды на миллион долларов (фото)

За парой начали следить еще в сентябре, обнаружив большие недостачи в магазинах, где они появлялись. Супруги использовали отработанную схему кражи товаров и получения денег за украденные вещи.

44-летний Джадион Энтони Ричардс и его 45-летняя жена Аквеле Никейша Лоус-Ричардс из Дэнбери, Коннектикут, попались на краже вещей из дорогих магазинов, и если их вина будет доказана, им грозит до 15 лет за решеткой, сообщает The New York Times.

В сетях супруги публиковали гламурные фото в одежде из последних коллекций Chanel, Balmain, Gucci, Dolce&Gabbana, а также на их странице иногда мелькали винтажные вещи от Versace. Супруги вели активную светскую жизнь и часто появлялись на красных дорожках. Вот только наряды, в которых они блистали, были по большей части украденными в магазинах.

На пропажу вещей сначала обратили внимание в магазине спортивной одежды Lululemon, причем сразу в пяти штатах по всей стране. Ричардсов поймали с поличным в магазине Lululemon в Вудбери, штат Миннесота, когда они в очередной раз попытались провернуть отработанную схему. Это произошло через день после того, как они отправились в магазин Lululemon в Розвилле в этом же штате и в сговоре с неустановленным мужчиной украли 45 товаров на сумму около $5000.

Следователь по делу, который в судебных документах указан только под инициалами R.P., сказал, что пара начала с краж из магазинов Миннесоты в Эдине, Миннеаполисе и Миннетонке. Они также вынесли множество вещей в магазинах Lululemon в Коннектикуте, Колорадо, Нью-Йорке и Юте.

Пара отметилась кражами в пяти штатах Фото: Скрин видео

Схема воров была очень проста. Сначала Джадион заходил в магазин и покупал один или два товара, например, шорты и футболку. Затем пара снимала защитную бирку с другого товара в магазине и прикрепляла ее к одному из товаров, купленных Ричардсом. В судебных записях говорится, что они использовали "неопознанный инструмент" для снятия бирок.

Затем Аквеле и еще один ее сообщник прятали товары под одеждой и выходили из магазина прямо перед Ричардсом. Когда срабатывала сигнализация магазина, Джадион показывал свою сумку работникам Lululemon. Внутри сумки находились оплаченные им товары, к одному из которых была прикреплена защитная бирка, сказал следователь. Пока он отвлекал внимание персонала, его жена с сообщником спокойно уходили с краденными вещами. Их не останавливали, потому что продавцы предполагали, что это сумка Аквеле вызвала срабатывание сигнализации.

Супруги Ричардс демонстрировали шик и роскошь

Пара относила все украденные вещи в другой магазин, чтобы обменять их без чека в сделке, известной как "непроверенный обмен". Новые вещи были немного дороже украденных, и супруги платили разницу. Идея состояла в том, чтобы заплатить небольшой остаток по кредитной карте, покрыв новую, более дорогую сумму. После того как эти вещи задокументированы в чеке и привязаны к кредитной карте, Ричардсы возвращают их по полной стоимости, которая зачисляется обратно на их кредитную карту.

После ареста полиция обыскала номер отеля в Блумингтоне, штат Миннесота, где остановилась пара, и обнаружила дюжину чемоданов с одеждой Lululemon стоимостью $50 тысяч.

Следователь Lululemon, работавший с правоохранительными органами, подсчитал, что в общей сложности пара вернула украденные вещи на сумму около $500 тысяч. Магазины также документируют стоимость пропавших вещей как убыток, поэтому компания оценивает общий финансовый убыток ближе к миллиону долларов.

Ричардсам предъявлено обвинение по одному пункту обвинения в организованной розничной краже — новое уголовное обвинение, разработанное для борьбы с крупномасштабными схемами краж. В случае признания виновными им грозит до 15 лет тюрьмы.

Следующее судебное заседание по их делу состоится 16 декабря.

Супругам грозит солидный срок в тюрьме Фото: Скрин видео

Это первое дело, которое округ ведет в соответствии с законом штата, принятым в прошлом году, касающийся организованных розничных краж. Он ужесточил наказания, когда целью является перепродажа товаров, а не кража товаров для личного пользования. Согласно закону, человек считается виновным в организованной розничной краже, если он или она работает по крайней мере с одним другим лицом в "предприятии по розничным кражам", ранее был вовлечен по крайней мере в два отдельных розничных краж в течение шести месяцев; и пытался продать товары или вернуть их за что-либо ценное.

Национальная федерация розничной торговли больше не публикует свои данные о товарных запасах, потерянных в результате краж и ошибок, также известных как "убыль". В своем последнем отчете, основанном на данных за 2022 год, группа оценила убытки американских ритейлеров примерно в $112 млрд в год.

Ранее Фокус писал, что семейная пара украла и продала военное оборудование армии США на сумму более $2 млн