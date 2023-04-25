Семейная пара украла и продала военное оборудования армии США на сумму более $2 млн

С 2018 года по 2022 год Кристофер и Хизер Хеммонды использовали свое служебное положение, что бы красть снаряжение в армии США. Украденное ими оборудование варьировалось от деталей оружия до очков ночного видения и вездеходов.

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В США 38-летний старший офицер 3-го ранга Кристофер Хаммонд и 34-летняя майор Хизер Хэммонд, которые разработали и использовали схему кражи и продажи военного оборудования на сумму более 2 миллионов долларов, были осуждены за свои преступления. Об этом пишет Yahoo News.

21 апреля прокуратура США по Восточному округу Северной Каролины объявила, что военнослужащий, прикомандированный к 3-й группе спецназа в Форт-Брэгг использовал свое служебное положение для получения прибыли от продажи предметов, предназначенных для подразделения в период с 2018 по 2022 год. В начале этого месяца Кристофер признал свою вину в краже и хранении государственного имущества, а также в отмывании денег.

Его жена, майор Хизер Хэммонд, инструктор ROTC в университете Кэмпбелл в Северной Каролине, была осуждена федеральным жюри присяжных за расходование средств, полученных от отмывания денег, и за пособничество.

"Мы положили конец коррупции в Форт-Брэгг и тем, кто использует свое служебное положение для пополнения собственных карманов. Это снаряжение предназначалось для поддержки наших войск в борьбе за свободу, но Хэммонды продали его, чтобы стильно уйти на пенсию", — сказал прокурор США Майкл Исли в судебном релизе.

Незаконно украденное ими оборудование варьировалось от деталей оружия до очков ночного видения Фото: US Army

Кристофер, который специализировался на обслуживании систем вооружения, запрашивал товары через сеть материально-технического обеспечения Министерства обороны, а затем перепродавал их или оставлял себе для личного пользования, сообщала ранее газета Army Times. Издание отмечает, что незаконно украденное снаряжение варьировалось от военных прицелов и деталей оружия до очков ночного видения и вездеходов.

В ходе расследования было отслежено около 200 предметов, которые продала или хранила в своем доме Хизер Хэммонд. Женщина также сознательно разрешила использовать свои банковские счета для заговора.

Кристоферу Хэммонду грозит до 30 лет лишения свободы плюс штрафы и реституция. Его жене, майору Хэммонду, грозит до 10 лет лишения свободы плюс штрафы.

Ранее Фокус писал, что полицейский арестовал курьера, после чего сам доставил заказ. Водитель доставки был задержан по подозрению в вождении под воздействием наркотиков. Семейная пара была приятно удивлена, когда увидела на пороге своего дома офицера с заказом.

Также сообщалось, что мужчина украл секретное оборудование у армии США на $2 млн и вложил их в подпольное казино. Нелегальный оператор азартных игр Натан Николс из штата Техас был приговорен к 27 месяцам тюремного заключения.