Сімейна пара вкрала та продала військове обладнання армії США на суму понад $2 млн

З 2018 по 2022 рік Крістофер і Хізер Хеммонди використовували своє службове становище, щоб красти спорядження в армії США. Вкрадене ними обладнання варіювалося від деталей зброї до окулярів нічного бачення та всюдиходів.

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У США 38-річний старший офіцер 3-го рангу Крістофер Хеммонд та 34-річна майор Хізер Хеммонд, які розробили та використали схему крадіжки та продажу військового обладнання на суму понад 2 мільйони доларів, були засуджені за свої злочини. Про це пише Yahoo News.

21 квітня прокуратура США зі Східного округу Північної Кароліни оголосила, що військовослужбовець, відряджений до 3-ї групи спецпідрозділу у Форт-Брегг, використав своє службове становище для отримання прибутку від продажу предметів, призначених для підрозділу в період з 2018 по 2022 рік. На початку цього місяця Крістофер визнав свою провину у крадіжці та зберіганні державного майна, а також у відмиванні грошей.

Його дружина, майор Хізер Хеммонд, інструктор ROTC в університеті Кемпбелл у Північній Кароліні, була засуджена федеральним журі присяжних за витрачання коштів, отриманих від відмивання грошей, та за пособництво.

"Ми поклали край корупції у Форт-Брег і тим, хто використовує своє службове становище для поповнення власних кишень. Це спорядження призначалося для підтримки наших військ у боротьбі за свободу, але Хеммонди продали його, щоб стильно піти на пенсію", — сказав прокурор Майкл Іслі у судовому релізі.

Незаконно вкрадене ними обладнання варіювалося від деталей зброї до очок нічного бачення Фото: US Army

Крістофер, який спеціалізувався на обслуговуванні систем озброєння, виписував товари через мережу матеріально-технічного забезпечення Міністерства оборони, а потім перепродував їх або залишав собі для особистого користування, повідомляла раніше газета Army Times. Видання зазначає, що незаконно вкрадене спорядження варіювалося від військових прицілів та деталей зброї до очок нічного бачення та всюдиходів.

У ході розслідування було відстежено близько 200 предметів, які продала або зберігала у своєму будинку Хізер Хеммонд. Жінка також свідомо дозволила використати свої банківські рахунки для змови.

Крістоферу Хеммонду загрожує до 30 років позбавлення волі плюс штрафи та реституція. Його дружині, майору Хеммонду, загрожує до 10 років ув'язнення плюс штрафи.

Раніше Фокус писав, що поліцейський заарештував кур'єра, після чого сам доставив замовлення. Водія доставки було затримано за підозрою у керуванні під впливом наркотиків. Сімейна пара була приємно вражена, коли побачила на порозі свого будинку офіцера із замовленням.

Також повідомлялося, що чоловік вкрав секретне обладнання в армії США на $2 млн і вклав їх у підпільне казино. Нелегального оператора азартних ігор Натана Ніколса зі штату Техас засудили до 27 місяців тюремного ув'язнення.