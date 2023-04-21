"Легендарний" вчинок: поліцейський заарештував кур'єра, після чого сам доставив замовлення

Водія доставки було затримано за підозрою у керуванні автомобілем під впливом наркотиків. Сімейна пара була приємно вражена, коли побачила на порозі будинку офіцера із замовленням.

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Тоні Робсон та її чоловік Пол залишилися здивованими після того, як замість водія доставки їх піцу з Domino's привіз поліцейський. Про це розповідає The Metro.

Сімейна пара з Бредфорда (Великобританія) зателефонували до мережі піцерій, щоб скасувати замовлення на 46 фунтів стерлінгів після півтори годинного очікування. Вони вже збиралися приготувати бутерброди з рибними паличками, коли до їхнього будинку під'їхав офіцер поліції із замовленням. Він пояснив, що кур'єра було заарештовано за підозрою у керуванні під впливом наркотиків.

"Ми щойно заарештували водія доставки за підозрою у керуванні автомобілем під дією наркотиків, тому вирішили принести вам вашу піцу. Я був би дуже незадоволений, якби моя піца залишилася на задньому сидінні його машини", — сказав офіцер.

Поліція підтвердила, що заарештувала 46-річного чоловіка за керування в стані наркотичного сп'яніння, його було відпущено до отримання результатів аналізу крові.

Друзі та родичі Тоні Робсон вважають цю ситуацію кумедною і сказали, що співробітник поліції здійснив "легендарний" вчинок.

Раніше Фокус писав, що у США підліток помер, намагаючись повторити тренд з TikTok. Джейкоб Стівенс брав участь у Benadryl Challenge, в якому учасники приймають таблетки з метою викликати галюцинації. Організм хлопчика не витримав, а лікарі не змогли допомогти.

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