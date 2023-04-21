"Легендарный" поступок: полицейский арестовал курьера, после чего сам доставил заказ

Водитель доставки был задержан по подозрению в вождении под воздействием наркотиков. Семейная пара была приятно удивлена, когда увидела на пороге дома офицера с заказом.

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Тони Робсон и ее муж Пол осталась в недоумении после того, как вместо водителя доставки их пиццу из Domino's доставил полицейский. Об этом рассказывает The Metro.

Семейная пара из Брэдфорда (Великобритания) позвонили в сеть пиццерий, чтобы отменить заказ на 46 фунтов стерлингов после полутора часов ожидания. Они уже собирались приготовить бутерброды с рыбными палочками, когда к их дому подъехал офицер полиции с заказом. Он объяснил, что водитель доставки был арестован по подозрению в вождении под воздействием наркотиков.

"Мы только что арестовали водителя доставки по подозрению в вождении под наркотиками, поэтому решили принести вам вашу пиццу. Я был бы очень недоволен, если бы моя пицца осталась на заднем сиденье его машины", — сказал офицер.

Полиция подтвердила, что арестовала 46-летнего мужчину за вождение в состоянии наркотического опьянения, который был отпущен до получения результатов анализа крови.

Друзья и родственники Тони Робсон посчитали это уморительным и сказали, что сотрудник полиции совершил "легендарный" поступок.

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