"Больше не откроет глаза": в США подросток умер, пытаясь повторить тренд из TikTok (фото)

Джейкоб Стивенс участвовал в "Benadryl Challenge", в котором участники принимают таблетки с целью вызвать галлюцинации. Организм мальчика не выдержал, а врачи не смогли ему помочь.

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В США, в штате Огайо, 13-летний Джейкоб Стивенс трагически погиб от передозировки безрецептурным лекарством, которое он принял, чтобы повторить новый популярный тренд в TikTok. Об этом рассказывает New York Post.

Подросток участвовал в "Benadryl Challenge", в котором участники принимают от 12 до 14 антигистаминных таблеток для того, чтобы вызвать галлюцинации.

Издание пишет, что потенциально этот тренд появился в 2020 году.

Отец Джейкоба по имени Джастин сообщил ABC 6, что в прошлые выходные его сын был дома с друзьями, когда произошла случайная передозировка.

"Он проглотил таблетки. Это было слишком для его организма", — сказал папа мальчика.

Джейкоба срочно доставили в больницу, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Несмотря на усилия медиков, мальчик умер через шесть дней. Его отец вспоминает, как он услышал ужасную новость о том, что его сын больше не проснется.

Джейкоба срочно доставили в больницу, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, но спасти его не получилось Фото: New York Post

"Мы получили результаты сканирования мозга, и там не было ничего. Они сказали, что мы можем держать его на вентиляции, но он никогда не проснется, он никогда не откроет глаза, он никогда не будет дышать, улыбаться, ходить или говорить", — рассказал американец.

После этого случая мужчина предупреждает других родителей, следить за тем чем их дети занимаются в социальных сетях.

Издание отмечает, что Джейкоб не является первой жертвой Benadryl Challenge. В августе 2020 года 15-летняя девушка умерла от передозировки лекарством от аллергии во время попытки выполнить этот опасный трюк.

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