"Більше не розплющить очі": у США підліток помер, намагаючись повторити тренд з TikTok (фото)

Джейкоб Стівенс брав участь у "Benadryl Challenge", в якому учасники приймають таблетки з метою викликати галюцинації. Організм хлопчика не витримав, а лікарі не змогли допомогти.

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У США, в штаті Огайо, 13-річний Джейкоб Стівенс трагічно загинув від передозування безрецептурними ліками, які він прийняв, щоб повторити новий популярний тренд у TikTok. Про це розповідає New York Post.

Підліток брав участь у "Benadryl Challenge", в якому учасники приймають від 12 до 14 антигістамінних таблеток для того, щоб викликати галюцинації.

Видання пише, що потенційно цей тренд з'явився у 2020 році.

Батько Джейкоба, на ім'я Джастін повідомив ABC 6, що минулими вихідними його син був удома з друзями, коли сталося випадкове передозування.

"Він проковтнув пігулки. Це було занадто для його організму", — сказав тато хлопчика.

Джейкоба терміново доправили до лікарні, де його під'єднали до апарату штучної вентиляції легень. Попри зусилля медиків, хлопчик помер через шість днів. Його батько згадує, як він почув жахливу новину про те, що його син більше не прокинеться.

Джейкоба терміново доставили до лікарні, де його підключили до апарату штучної вентиляції легень, але врятувати його не вдалося Фото: New York Post

"Ми отримали результати сканування мозку, і там не було нічого. Вони сказали, що ми можемо тримати його на вентиляції, але він ніколи не прокинеться, він ніколи не розплющить очі, він ніколи не дихатиме, усміхатиметься, ходитиме або говоритиме", — розповів американець.

Після цього випадку чоловік попереджає інших батьків, стежити за тим, чим їхні діти займаються в соціальних мережах.

Джейкоб не є першою жертвою "Benadryl Challenge". У серпні 2020 року 15-річна дівчина померла від передозування ліками проти алергії під час спроби виконати цей небезпечний трюк.

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