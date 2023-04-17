Знайшла за кілька хвилин: жінка відшукала дочку, що загубилася, завдяки відео з TikTok

Кріста Пайпер згадала побачений нею ролик у TikTok про матір, яка загубила дитину в супермаркеті. Замість того, щоб називати ім'я дівчинки, жінка почала голосно вигукувати, у що та була одягнена.

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Кріста Пайпер, яка загубила трирічну дитину у "величезному" ігровому центрі, змогла швидко знайти її завдяки відеоролику з TikTok. Вона використала метод, який називається "шукати голосно". Про це розповідає Daily Express.

Жінка розповіла, що в ігровому центрі було "багато маленьких куточків і закутків" і що її дочка Лілі ходила між різними зонами. Поки Кріста спілкувалася з іншою матір'ю, вона втратила дівчинку з виду. У паніці вона почала вигукувати її ім'я, але безрезультатно.

За словами Крісти Пайпер, вона згадала побачений нею TikTok про матір, яка загубила дитину в супермаркеті. Замість того, щоб називати ім'я дитини, жінка в ролику почала вигукувати, у що та була одягнена.

"Маленька дівчинка, рожева сорочка, рожева сорочка Мінні Маус!" — почала кричати молода мама.

Метод спрацював, і інші матері, як повідомляється, почали вигукувати той самий опис. Видання зазначає, що Лілі помітили за кілька хвилин.

#parentsoftiktok #playplace ♬ original sound - Krista | Booktok | Home life @krista.piper I lost my 3 year old todah in a play place and thank god for tiktok - I’m so happy i saw that tiktok of what to do when your kid goes missing. I found her fast by raising my voice and saying a description of what she was wearing. Should have added her age or hair color but the description if little girl with pink minnie mouse shirt got thr job done finding her. #parents

Кріста Пайпер сказала, що їй було слід додати інші деталі до опису своєї дочки, але ці кілька деталей — усе, про що вона могла думати в той момент.

"Якщо ви коли-небудь втратите свою дитину, або собаку, або ще щось, кричіть їхній опис, підвищуйте голос. Знаєте, я, напевно, здавалася божевільною, але це допомогло", — розповіла жінка.

Ролик набрав трохи більше ніж 500 тисяч переглядів. Інші батьки похвалили Крісту за її спосіб поширення інформації та погодилися, що це краще, ніж просто вигукувати ім'я дитини.

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