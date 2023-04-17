Нашла за несколько минут: женщина отыскала потерявшеюся дочь благодаря видео из TikTok

Криста Пайпер вспомнила увиденный ею ролик в TikTok о матери, которая потеряла ребенка в супермаркете. Вместо того чтобы называть имя девочки, женщина начала громко выкрикивать во что та была одета.

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Криста Пайпер, которая потеряла из виду своего трехлетнего ребенка в "огромном" игровом центре, смогла быстро найти его благодаря видеоролику из TikTok. Она использовала метод, который называется "искать громко". Об этом рассказывает Daily Express.

Женщина рассказала, что в игровом центре было "много маленьких уголков и закоулков" и что ее дочь Лили ходила между разными зонами. Пока Криста общалась с другой матерью она потеряла девочку из вида. В панике она начала выкрикивать ее имя, но безрезультатно.

По словам Кристы Пайпер, она вспомнила увиденный ею TikTok о матери, которая потеряла ребенка в супермаркете. Вместо того чтобы называть имя ребенка, женщина в ролике начала выкрикивать, во что он был одет.

"Маленькая девочка, розовая рубашка, розовая рубашка Минни Маус!", — начала кричать молодая мама.

Метод сработал и другие матери, как сообщается, начали выкрикивать то же описание. Издание отмечает, что Лили заметили через несколько минут.

#parentsoftiktok #playplace ♬ original sound - Krista | Booktok | Home life @krista.piper I lost my 3 year old todah in a play place and thank god for tiktok - I’m so happy i saw that tiktok of what to do when your kid goes missing. I found her fast by raising my voice and saying a description of what she was wearing. Should have added her age or hair color but the description if little girl with pink minnie mouse shirt got thr job done finding her. #parents

Криста Пайпер сказала, что ей следовало бы добавить другие детали к описанию своей дочери, но эти несколько деталей — все, о чем она могла думать в тот момент.

"Если вы когда-нибудь потеряете своего ребенка, или собаку, или еще что-нибудь, кричите их описание, повышайте голос. Знаете, я, наверное, выглядела как сумасшедшая, но это помогло", — рассказала женщина.

Ролик набрал чуть более 500 тысяч просмотров. Другие родители похвалили Кристу за ее способ распространение информации и согласились, что это лучше, чем просто выкрикивать имя ребенка.

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