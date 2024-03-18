M10 Booker: сколько стоит новый легкий танк для армии США

Американская армия хочет приобрести 33 боевых машины M10, они уже стоят дешевле, чем предсерийная партия.

Related video

Армия США планирует в 2025 финансовом году приобрести первые серийные машины M10 Booker. Об этом сообщает Defense Express.

M10 Booker по официальной классификации является боевой машиной (Combat Vehicle). Пентагон опубликовал финансовый запрос на 2025 год, в котором стала известна стоимость серийных танков M10. В следующем году военные хотят приобрести 33 боевых машины M10 Booker. Стоимость одного танка будет 13,95 млн долларов, а общая цена составит 460,6 млн долларов.

Сейчас стоимость Booker снизилась по сравнению с первой предсерийной партией из 33 машин. Они обошлись в 496,8 млн долларов или 15 млн долларов за машину. Отмечается, что это обычная ситуация, потому что когда производство становится серийным, то оно становится дешевле. Армия США планирует до 2035 года иметь 504 боевых машины Booker. Поэтому стоимость может уменьшиться еще больше.

M10 Booker — это боевая машина

Американская боевая машина построена на базе БМП ASCOD с элементами управления от Abrams и 105-мм пушкой. Его стоимость находится на одном уровне с западными БМП. Например, одна шведская БМП CV90 стоит около 10 млн долларов. Также платформа ASCOD является базой для других машин:

испанский Pizzaro;

австрийский Ulan;

британский Ajax.

Концептуально армия США хочет получить машину для усиления огневой мощи подразделений. Именно поэтому это боевая машина, а не БМП или другой тип техники.

Напомним, 29 июня СМИ показали новую машину M10 Booker. Из-за защиты и пушки 105-мм калибра машину называют легким танком.

Также СМИ сообщили, почему российская армия начала использовать гольф-кары на поле боя.